La Corse présente au Festival International du livre insulaire à Ouessant

Ce salon, consacré à la littérature insulaire soit par l’insularité des auteurs soit par l’insularité des livres, réunit chaque année une quarantaine d’éditeurs et exposants. Le thème 2021 sera : «de l'île inaccessible à l'île mystérieuse». Sur place des auteurs en résidence, des lectures publiques adultes et enfants, des tables rondes scientifiques, des café littéraires avec des invités venus de Corse, Madagascar, Île Maurice, Réunion, Polynésie, France métropolitaine et Bretagne insulaire. Trois expositions seront présentées : peintures, photographies et une surprise écossaise sur l’histoire littéraire de la Corse.



Au programme pour la Corse

Mardi 13 juillet : Présentation de l’exposition James Boswell le découvreur de la Corse, par Bernard Biancarelli.

Mercredi 14 juillet : 14 heures Rencontre autour du Décaméron avec Bernard Biancarelli

15 heures Table ronde sur les îles.

Jeudi 15 juillet : 14h30 Nouveautés éditions corses au café littéraire

Vendredi 16 juillet : 11heures : Table-ronde sur les revues littéraires liées à l'insularité avec Claire Cecchini

Rencontres et dédicaces sur le stand des éditions corses