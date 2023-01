La Corse placée en vigilance jaune pour fortes pluies, orages et vent

Un épisode de pluie soutenue débute cet après-midi sur la façade occidentale. Intensités pluvieuses maximales (jusqu'à 20 à 30 mm/h) en soirée et dans la nuit. Les cumuls pourront atteindre 60/80 mm, localement 110/130 mm sur le relief d'ici demain matin. A noter que les pluies soutenues pourront être accompagnées d'orage, voire de grêle ce soir et cette nuit en Corse. D'ici demain, de nombreux phénomènes ou aléas sont susceptibles de toucher la Corse, dont vents forts et vagues submersion.





En Haute-Corse une vigilance jaune pour vent violent

Lundi matin, le vent d'Ouest souffle sur l'ensemble de lîle et se renforce sur les reliefs, la partie Est de l'île et le littoral Ouest. Les rafales atteignent 140 à 160 km/h sur le Cap Corse et ponctuellement sur les reliefs et cols les plus exposés. Par déferlement, les rafales sont comprises entre 100 et 120 km/h sur la partie Est de l'île de Bastia à Solenzara. Sur le littoral Ouest, elles atteignent 80 à 100 km/h. Le maximum de vent se produit du milieu de journée jusqu'en soirée de lundi. Ce vent fort faiblit progressivement dans la nuit de lundi à mardi.