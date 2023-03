La Corse passe en vigilance orange vent violent : les traversées maritimes perturbées

🔶 11 départements en Orange pic.twitter.com/aRqpJlGgfD

Le vent d'ouest se renforcera nettement en fin de matinée de vendredi. Il concerne le relief, la Balagne et l'Est de l'île. Les rafales sont proches de 120 à 140 km/h en Balagne et sur le relief. Sur le Cap Corse, elles peuvent atteindre 150 à 180 km/h. Sur la région bastiaise, les rafales en journée de vendredi sont de l'ordre de 90 à 110 km/h. En cours de matinée et début d'après-midi, des accalmies temporaires peuvent se produire. Puis, les violentes rafales deviennent plus fréquentes. Sur les versants orientaux, les rafales atteignent 120 à 140 km/h. Sur la région de Porto-Vecchio, elles sont proches de 100 à 120 km/h, voire plus. En première partie de nuit, atténuation relative puis, reprise en seconde partie de nuit de vendredi à samedi.Les rafales d'Ouest sont alors un peu plus soutenues et soufflera en tempête dans la nuit de vendredi à samedi et se maintiendra jusqu'en journée de samedi.Les préfectures appellent la population à la plus grande vigilance.