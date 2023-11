La Corse n'a pas été épargnée par la tempête Domingos

Corse-du-Sud

D’importantes précipitations ont touché le département tout au long de la nuit, avec des cumuls atteignant 150 à 180mm sur certains secteurs, dans un contexte très sensible avec des sols gorgés d’eau après les pluies déjà abondantes des épisodes précédents.

A cette heure, aucun blessé, aucune victime ne sont à déplorer.

Des reconnaissances sont toujours en cours pour évaluer la situation dans les secteurs sensibles.





12 personnes évacuées

Plusieurs opérations d’évacuation et de mise en sécurité de la population ont été conduites par les services de secours (SIS2A et Gendarmerie nationale).

12 personnes ont été évacuées et relogées à proximité ou dans leur famille : 1 à Tavaco, 2 à Bastelicaccia, 4 à Carbuccia, 5 à Serra di Ferro (2 pour maison inondée et 3 bloquées dans une voiture avec route submergée)

La circulation sur les ponts de Cuttoli et de Carbuccia, interrompue en cours de nuit, a été rétablie ce matin.

Le secteur de l’aéroport d’Ajaccio est sous observation, la circulation aérienne n’est pas perturbée à ce stade.

Les moyens lourds de la Collectivité de Corse, type tractopelle, sont à l’œuvre pour dégager les nombreux éboulements et coulées de boues, en particulier aux environs de Carbuccia, Bocognano, Tavera, route d'Ocana et Tolla

Les rivages de la Gravona et du Prunelli ont été particulièrement impactés par la montée des eaux.

Le pic des cours d’eau a été atteint entre 3 et 4 heures avec 6,37m pour la Gravona et 3,04m pour le Rizzanese.





Haute-Corse

Après avoir connu une augmentation de leur débit au cours de la nuit, les cours d’eau ont amorcé une décrue. Le débit des barrages est actuellement en récession.

Cependant, la crue du Tavignanu a causé la destruction du pont de Baliri, à Corte.

Cette crue a aussi causé un débordement du Golo sur la commune de Valle-di-Rustinu, qui a également nécessité l’intervention des sapeurs pompiers du SIS 2B. 5 personnes sont en cours de relogement à Corte.



Aucune victime n’est à déplorer en lien avec les phénomènes météorologiques.

Au niveau de l’alimentation en électricité, 85 clients EDF situés à Île Rousse sont coupés en électricité ce matin. Les services d’EDF font le nécessaire pour rétablir le courant dans les meilleurs délais.

Le réseau routier n’a pas été impacté, aucune route n’a été coupée.

Les forces de l’ordre – gendarmerie et police, n’ont réalisé aucune intervention en lien avec les phénomènes météorologiques, en dehors de Corte.