La Corse maintenue en vigilance jaune canicule

Dans un communiqué la préfecture indique que "Météo France a prolongé la Vigilance jaune avec Situation Météorologique à Surveiller pour le phénomène « Canicule » jusqu’au mardi 17 août 2021, à 6h au plus tôt." Le préfet renouvelle son appel à la plus grande vigilance. Le danger est d’autant plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments et les personnes isolées.



Les bons gestes

• maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

• buvez régulièrement et fréquemment de l’eau (1,5 l) sans attendre d’avoir soif ;

• rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (notamment le visage et les avants bras);

• utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale ...) ;

• évitez de sortir dans la mesure du possible aux heures les plus chaudes (11h-21h) et limitez vos activités physiques ;

• pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et si nécessaire demandez l’aide.





Interdiction des feux

Il est par ailleurs impératif d’éviter toute activité susceptible de déclencher des feux de végétaux et de respecter les fermetures de massifs.

Toutes les recommandations pour se protéger contre les fortes chaleurs sont consultables sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé www. solidarites- sante.gouv.fr, de l’ARS de Corse www.corse.ars.sante.fr et des services de l’État en Haute-Corse: www. haute-corse .gouv.fr

Tenez-vous informés de l’évolution des températures en consultant : www.meteofrance.com