La Corse est, aussi, belle en hiver : un eductour entre Corte, Bastia et Ajaccio pour des professionnels italiens

Ce workshop constitue un pas de plus dans la concrétisation de la politique de l'Agence de Tourisme de Corse (ATC). Son objectif de déconcentration du tourisme passe par un travail autour de certains marchés prioritaires. L'Italie en fait partie, d'où le choix du voisin pour cette première journée, organisée conjointement par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), l'ATC et Atout France Italie. "Le principe est de faire se rencontrer des tour-opérateurs italiens qui proposent la Corse en destination avec un ensemble de socioprofessionnels insulaires", explique Karina Goffi, présidente de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) et de la commission tourisme à la CCI de Corse.



Au total, en plus de la presse, 11 tour-opérateurs italiens sélectionnés par Atout France Italie ont fait le déplacement en Corse pour y échanger avec divers acteurs locaux du secteur : hôteliers, campings, gérants d'activités (raquettes, canyoning, trekking...) ou encore transporteurs de passagers, qu'il s'agisse des autocaristes, du maritime ou même de l'aérien. Après une matinée plutôt formelle faite de discours et de remises de prix, l'après-midi a été consacrée à des discussions entre professionnels par créneaux de 10 minutes.



"Le but est de promouvoir la Corse l'hiver et pas seulement sur une période estivale où on sait que les Italiens viennent majoritairement en plein mois d'août, reprend Karina Goffi. On est le 25 février et ils sont là donc c'est déjà une belle réussite pour les équipes. Maintenant, l'enjeu est d'essayer de montrer notre île sous une autre dimension : sortir de nos plages et aller chercher la montagne, la culture, les activités..."