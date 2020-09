La Corse en zone rouge : les nouvelles mesures du préfet

Le décret n°2020-115 du 5 septembre 2020, paru ce dimanche, fait passer la Corse en zone de circulation active du virus, également appelée « zone rouge ». Cette évolution réglementaire donne de nouveaux pouvoirs aux préfets pour lutter contre la propagation du virus sur le territoire.

Marie-Hélène Lecenne, directrice de l’ARS de Corse a expliqué pourquoi après que Pascal Lelarge, le préfet de région, ait rappelé le contenu du décret paru au Journal Officiel.





« Nous sommes bien dans des conditions de circulation active du virus, a souligné la directrice de l’ARS de Corse Le taux d’incidence, à savoir le nombre de cas positif pour 100 000 habitants atteint 67,6% sur l’ensemble de la région. La politique de test demeure soutenue mais elle n’influence pas la progression du virus en terme de chiffres puisque pour faire un point d’étape sur la semaine 36, on recense une progression de 12,9% des tests pour une progression de 32% de cas positifs. Il ne faut donc pas croire que la réalité et la connaissance de l’évolution du virus est due à la multiplication des tests. La contamination des jeunes a généré des clusters familiaux et territoriaux, nous continuons un contact tracing accru ».





338 hospitalisations et 74 décès en Corse

Depuis le début de l’épidémie en Corse, l’ARS et la préfecture rappellent qu’il y a eu 338 hospitalisations et 74 décès sur la région.

Actuellement 10 personnes sont hospitalisées sur Bastia dont 2 d’entre elles en réanimation. Plus que jamais, les pouvoirs publics interpellent la population sur la responsabilité de chacun.





Chaque personne présentant des symptômes doit immédiatement s’isoler et protéger son entourage le temps des résultats du test, idem pour les personnes ayant connaissance d’avoir été en contact avec une personne à risque.





Toutes les activités quotidiennes sont concernées par la propagation du virus, la vigilance doit donc être maintenue dans chaque déplacement et les mesures barrières doivent être respectées au-delà des endroits qui les imposent comme le milieu scolaire ou professionnel.



Les deux Centres Hospitaliers de l’île ont deux services dédiés afin de faire face au COVID avec 10 lits environ chacun.





Fermeture des bars à minuit et interdiction de vente d’alcool à emporter à 23 heures

Si certaines villes de l’île sont concernées par le port obligatoire du masque partout, certaines autres conservent uniquement l’obligation dans des zones précises.

Cependant, comme l’a rappelé Pascal Lelarge, préfet de Corse, la tolérance zéro est appliquée. « Il ne s’agit plus de faire de la pédagogie. Aujourd’hui, chaque manquement aux obligations sanitaires est sanctionné sans discussion possible. Par ailleurs, face à notre passage en zone rouge, nous avons pris de nouvelles mesures afin d’éviter davantage de propagation. En effet, les bars et établissements vendant de l’alcool devront fermer leurs portes désormais à minuit. Il sera interdit également de vendre de l’alcool à emporter, d’en transporter ou d’en consommer sur la voie publique à partir de 23 heures.

Concernant les restaurants, il n’y aura pas de restriction particulière. Sauf dans le cas où l’établissement ferait également bar. A ce moment-là, il aurait l’obligation de ne pas servir de l’alcool au comptoir et en dehors de son activité de restauration au-delà de minuit ».





L’Etat et l’ARS sont aussi en train de se pencher sur la question des activités sportives afin d’étudier dans quelles mesures certaines pourraient présenter des risques ou favoriser l’évolution de la maladie.