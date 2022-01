La Corse en vigilance jaune pour "vent fort"

Selon Météo France, en milieu de nuit de samedi à dimanche, le vent d'Ouest se renforce sur la montagne et les caps. En fin de nuit, il se renforce sur les versants Est du Cap Corse et jusque sur la région bastiaise, ainsi que sur les versants est du relief et le Sud de l'île.





Les rafales attendues entre la fin de nuit et le milieu de matinée atteignent 160 à 180km/h au Cap Corse, 100 à 110km/h en région bastiaise, 120 à 130km/h sur le relief central, 100 à 110km/h sur le Sud du littoral oriental, du secteur de Conca à Pertusato et jusque dans les vallées orientales du Fium'orbu.

Des rafales plus fortes, 110 à 120km/h, pourraient toucher le secteur de Porto-Vecchio.

En matinée le vent s'atténue sur le Nord de l'île, puis sur la moitié sud en milieu de journée.