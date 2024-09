La Corse en vigilance jaune pour un épisode de vents violents

En Haute-Corse, le Libecciu se renforce très nettement sur la Balagne puis le Cap Corse et la région bastiaise par déferlement dans l'après-midi et la nuit suivante.

Des rafales de l'ordre de 110-120 km/h sont possibles sur le littoral de la Balagne en après-midi, 130-140 km/h sur le Cap Corse puis plus tardivement en soirée des rafales jusqu'à 100-110 km/h à Bastia. Dès l'après-midi et en soirée, rafales jusqu'à110-120 km/h sur le relief central.



En Corse-du-Sud, dans l’après-midi de jeudi, le vent se renforce sur le relief central de l’île avec des rafales pouvant aller jusqu’à 120km/h. En soirée et début de nuit, le vent déferle sur la côte orientale, plus particulièrement sur les secteurs hauts de Solenzara et Porto-Vecchio avec des rafales pouvant atteindre les 100km/h. Le vent faiblit en fin de nuit de jeudi à vendredi.

Les prévisions de Météo France restent incertaines à ce stade et un renforcement de l’épisode venteux dès la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 septembre ne peut être exclu.

Une forte houle est déjà observée sur le littoral occidental du département, entraînant une forte activité des services de secours pour des baigneurs en difficulté. Il est recommandé la plus grande prudence sur les plages, qui ne font plus l’objet de surveillance par des maîtres-nageurs sauveteurs .