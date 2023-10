La Corse en vigilance jaune "orages" et "pluies-inondations" ce mardi

Charles Monti le Lundi 23 Octobre 2023 à 16:04

Les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse seront en vigilance jaune "orages" à partir de ce mardi 24 octobre à 12 heures et vigilance jaune "pluies-inondations" à partir du même jour à 15 heures indique Météo France dans son bulletin de vigilance météo pour l'arc méditerranéen et la Corse publié sur son site.