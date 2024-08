La Corse en vigilance jaune : les orages arrivent

Météo France a diffusé un bulletin de vigilance jaune avec situation météorologique à surveiller pour le phénomène «orages et pluie-inondations» du jeudi 15 août 2024 à 8 heures au jeudi 15 août 2024 à 22 heures au plus tôt.

Selon ce bulletin "des orages se déclenchent sur l'île à la mi-journée. Ils concernent le relief ainsi que les zones littorales".

Toutefois "il y a pour l'heure beaucoup d'incertitudes sur l'intensité de ces orages ainsi que leur localisation" souligne le communiqué.



Pour le moment, et selon ses premières prévisions, "des cumuls à 70-80 mm localement sont envisageables en peu de temps. Ces orages peuvent s'accompagner de rafales de vent jusqu'à 80-90 km/h et de grêle significative. La zone la plus à risque s'étend du relief de la chaîne centrale à la Balagne, au Cap et à la région Bastiaise. Le littoral de Corse-du-Sud peut aussi être impacté."



Vigilance orange sur les deux départements ?

Mais pour Météo France, "une aggravation de la prévision est possible avec un passage en vigilance orange orage sur les deux départements.

Une accalmie est attendue en deuxième partie de soirée avant une potentielle reprise d'averses orageuses en

seconde partie de nuit de jeudi à vendredi, mais avec des intensités plus faibles"