La Corse en tête de la consommation d'antibiotiques en France

"Les antibiotiques, ce n'est pas automatique"... Ce slogan bien connu n'a pas réussi à freiner la consommation d'antibiotiques en France, et plus particulièrement en Corse, comme le révèle une étude de Santé publique France (SPF). Malgré une tendance à la baisse depuis 2012, la consommation a nettement augmenté en 2022, marquant une deuxième année consécutive de hausse. La Corse se positionne comme la région où la consommation est la plus élevée, enregistrant une augmentation significative, notamment pour trois substances actives (amoxicilline, amoxicilline- acide clavulanique et azithromycine) qui sont à l'origine de la très forte progression des consommations.



L'étude, basée sur les remboursements de prescriptions par l'assurance maladie, mesure la consommation en doses définies journalières (DDJ) pour 1 000 habitants. En 2022, la Corse affiche 27 DDJ, dépassant la moyenne nationale de 21,6 DDJ. Les médecins de la région ont prescrit 1 057,8 antibiotiques pour 1 000 habitants par an, un chiffre bien au-dessus de la moyenne nationale de 821 prescriptions.



Bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser

Alors que la pandémie de Covid avait brièvement entraîné une baisse de la consommation, une reprise a été constatée au cours des deux dernières années, ramenant les niveaux à ceux de 2019. Or la saison 2022-2023 a été marquée par une triple épidémie de grippe-bronchiolite-Covid, mais aussi d'autres pathologies -pourtant en partie virales- qui ont influé sur la consommation d'antibiotiques, surtout en fin d'année. La grippe a alimenté une épidémie "exceptionnellement longue et précoce", la bronchiolite a atteint une amplitude "très nettement supérieure à celle des années précédentes", les gastro-entérites aiguës sont revenues à des niveaux comparables à ceux d'avant la pandémie, a observé SpF.



Pour sensibiliser à nouveau, SPF rediffusera, à partir de décembre, une campagne sur le bon usage des antibiotiques ("bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser"), efficaces uniquement face à des infections bactériennes, sans intérêt contre des infections virales comme la bronchiolite ou la grippe mais il faudra attendre 2023 pour bien voir où on en sont les efforts de réduction de la consommation d'antibiotiques.