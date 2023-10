La Corse-du-Sud placée en alerte orange vagues-submersion. Des orages et du vent attendus

Le vent de Sud à Sud-Ouest se renforce progressivement en journée de jeudi sur l'Ouest du bassin méditerranéen, depuis la Mer d'Alboran jusqu'au Golfe du Lion, puis se décale dans la nuit de jeudi à vendredi à l'est du bassin. Ce vent fort génère de fortes vagues de Sud à Sud-Ouest et une surélévation temporaire du niveau de la mer. La conjonction de ces niveaux marins élevés et de ces puissants déferlements risque d'engendrer des submersions par paquets de mer sur les parties basses ou exposées du littoral des départements placés en vigilance orange "vagues-submersion" cette nuit et jusqu'en soirée de vendredi pour la corse-du-sua (notamment le golfe d'Ajaccio, pouvant être aggravé par le débit de la Gravona). La période la plus à risque est comprise entre le début de matinée et la soirée de vendredi. Une houle de Sud-Ouest avec des vagues supérieures à 3 mêtres sont attendues.



Conséquences possibles :

De très fortes vagues prévues au large pourraient avoir des conséquences au niveau du rivage ex: fortes vagues déferlant sur le littoral, projection de galets et de déchets) Des circulations routières et ferroviaires sur les axes longeant le littoral peuvent être perturbées. Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires sur le rivage et le littoral