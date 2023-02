La Corse, dernier espoir de survie pour la patelle géante

« Ce que l’on fait n’a pas une valeur économique, mais une valeur patrimoniale certaine. » L’objet de cette remarque, martelée par le président de l’université de Corse Dominique Federici, n’est autre qu’un mollusque présent autour de l’île, et actuellement menacé d'extinction. La patelle géante, dont on dénombre seulement 10 000 individus dans la réserve des Bouches de Bonifacio, jouit en effet d’un programme de protection et de restauration, mis en place par la plateforme Stella Mare, qui dépend conjointement de l’université et du CNRS. C’est pour présenter les premier résultats du projet qu’une conférence de presse a été donnée ce lundi 13 février, en présence de tous les acteurs impliqués.



« L’intérêt est purement écologique », abonde Jean-José Filippi, responsable du centre d’expérimentation. « On n’a pas de filière économique, on n’a pas d’intérêt pour la pêche derrière… Il est seulement question de sauver une espèce qui était présente à l’origine, et qui a totalement disparu maintenant. » La Corse est la seule région disposant encore d’une population de patelle géante, aussi réduite soit-elle. D’où l’intérêt de l’action de Stella Mare. « L’objectif, c’est de maîtriser la reproduction et de capitaliser là-dessus pour faire des transferts d’individus au sein de la Méditerranée. » D’autres aires marines, notamment en Italie, ont déjà fait savoir leur intérêt de réintroduire cette espèce dans le cadre d’un partenariat.