"La Corse à vélo" : la grande traversée de l'ile avec le Petit Futé

La bonne nouvelle c'est que l’aventure n’est pas réservée aux seuls grands sportifs. La possibilité de parcourir les étapes de la GT20 à vélo à assistance électrique ouvre cet itinéraire au plus grand nombre. Ce périple à vélo sera alors l’occasion de rencontrer des hommes et des femmes fiers de leur île qui s’attachent à l’animer, à perpétuer ses traditions et savoir-faire, mais aussi à innover et valoriser au mieux ses richesses et potentiels à l’image de Xavier calizi, ambassadeur du cédrat de Corse, Florence Arrighi, artiste du Cap Corse ou bien encore Vanessa Candau du cabanon du VAE d’A Cavallata, etc.. Bien entendu, la dégustation des produits du terroir corse est au programme et sera l’un des grands plaisirs de ce voyage cycliste.



Infos ++ LA CORSE A VELO 2023 Le Petit Futé - Version numérique offerte - Collection Carnet de Voyage

242 pages quadri - Format : 105 L x 155 H - NOUVEAUTE 2023

Prix Public : version print : 6,95 € - version digitale : 3,99 €. Disponibles prochainement sur la boutique en ligne du Petit Futé.

Traverser la Corse à vélo est une expérience unique et ce tout nouveau carnet de voyage réalisé par le le Petit Futé en partenariat avec l’Agence du Tourisme de la Corse (ATC), propose aux lecteurs de partir à la découverte de l'ile en mode slow-attitude. Avec un parcours en 12 étapes la Grande Traversée GT20 propose aux cyclistes de découvrir des routes pittoresques et des paysages exceptionnels. En pédalant sur cet itinéraire, les voyageurs peuvent relier des sites majeurs et profiter des points de vue sur la mer Méditerranée, les sommets, les vallées, les lacs, les torrents et les villages montagnards.