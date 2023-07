La Corse a vécu une nuit anormalement chaude

Cap #Corse, 23h00. On relève 38,1°C 🌡️à la station @infoclimat de Santa-Severa 🥵 (et ce n'est pas un bug mais du #foehn XXL !) pic.twitter.com/vakCqH4WsT

— Sébastien Brana (@SebastienBrana) July 24, 2023



28,8°C à Conca

27,8°C à Porto-Vecchio

27,7°C à Alistro

26,8°C à Propriano

26,8°C à Calvi

26,1°C à Sartène

25,9°C à Ajaccio

25,8°C à Oletta

25,8°C à Ponte-Leccia

25,5°C à Bastia

23,2°C à Corte

22,7°C à Castirla

Du fait de l’effet de Foehn, il a fait très chaud en Corse dans la nuit de lundi à mardi. Au point qu'alors que la moyenne des minimales nocturnes devrait se situer entre 17 et 19 degrés sur l’île, dans certaines micro-régions le mercure est resté scotché bien au-dessus des 30 degrés jusqu'à l'aube.La station Infoclimat à Santa Severa dans le Cap Corse a ainsi relevé 38,1°C à 23 heures.Du côté de Bastia, selon Météo France, le record absolu pour les minimales a été battu avec 25,5°C (le précédent record était de 25,4°C enregistrés le 24 juillet 2003).À Conca, où le thermomètre n'est pas redescendu en-dessous de 26,9°C, c'est une valeur équivalente au 6 août 2003 qui a été relevée.Enfin à Ajaccio et Oletta, on a battu le record de température minimale pour un mois de juillet avec respectivement 25,7°C et 26,9°C.Les minimales relevées au petit jour sont elles-aussi bien au-dessus des normales avec :