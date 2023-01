La Corse a vécu son jour de l’An le plus chaud jamais enregistré

19,4°C à Propriano. 18,9°C à Sartène. 18,8°C à Calvi. 17,8°C à Ajaccio ou encore 17°C à Bastia.

Ces températures printanières ont toutes été relevées non pas en avril, mais bien ce 1er janvier aux quatre coins de l’île. Beaucoup en ont d’ailleurs profité pour entreprendre une balade digestive sous les rayons du soleil ou même prendre un bain de mer pour fêter le Nouvel An. Mais loin d’être réjouissantes, dans le droit fil de ce qu’aura été 2022, année la plus chaude jamais mesurée dans le pays selon Météo France, ces températures affichées à l’aube de 2023 sont à nouveau historiquement élevées.



« À l’échelle de la Corse, le 1er janvier 2023 a été le plus chaud depuis que l’on fait des relevés globalisés, c’est-à-dire depuis 1947 », dévoile ainsi Jérémy Gaudin, météorologue conseil au Centre météo de Corse à Ajaccio. « Nous avons même enregistré 16,4°C à Corte », appuie le prévisionniste en détaillant : « À l’échelle de toute la Corse, nous étions, au 1er janvier, 4°C degrés au-dessus des normales saisonnières pour les minimales, et quasiment 5°C au-dessus pour les maximales ».



Plus largement, c’est toute la période des fêtes de fin d’année qui aura été marquée par ce phénomène de douceur inhabituel. À l’échelle nationale, Météo France a d’ailleurs indiqué que le 31 décembre fait partie des trois journées de décembre les plus chaudes depuis 1947, avec + 8,3°C par rapport aux normales saisonnières. Des records ont également été battus dès le premier de la nouvelle année, notamment dans le Sud-Ouest, avec notamment 24°C relevés à Dax.

Loin de se cantonner à la France, cette vague de chaleur s’étend sur quasiment tout le continent européen, comme le souligne François Jobard, météorologue à Météo France, sur Twitter. « 2023 commence fort en Europe avec des anomalies thermiques massives de 10 à 20°C ce jour de l’An sur une large partie de l’Europe, entre nord France et Russie. La Pologne bat son record national de janvier avec 18,7°C enregistrés en pleine nuit (!) à Glucholazy », a-t-il écrit.



Une douceur hivernale à laquelle il va falloir s’habituer dans les prochaines années. Le 31 décembre, notant que la fin de l’année était « la plus douce jamais mesurée », Météo France expliquait dans ce droit fil : « Cette vague de douceur hivernale exceptionnelle est en cohérence avec le changement climatique. La raréfaction des vagues de froid est un marqueur du changement climatique : la dernière vague de froid à l’échelle du pays remonte à février 2012 … bientôt 10 ans. Les pics de douceur ou de chaleur précoces sont en revanche plus fréquents. Cependant, on constate que les épisodes anormalement chauds se multiplient dans le climat récent, tandis que les épisodes de froid se raréfient ».



Pour l’heure, cette vague de douceur devrait continuer, notamment en Corse, jusqu’à au moins mi-janvier, même si une petite baisse est annoncée dans les prochains jours. Un léger refroidissement qui laissera toutefois les températures toujours plusieurs degrés au-dessus des normales de saison. De quoi laisser présager une année 2023 encore plus chaude que la précédente…