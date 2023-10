La Corse a connu le 1er octobre le plus chaud jamais enregistré

Sur le calendrier, l’automne est bel et bien là depuis déjà quelques jours. Mais difficile de croire que nous sommes déjà le 4 octobre au vu de la météo estivale qui s’allonge et du mercure qui reste élevé. « Le 1ᵉʳ octobre 2023 est le 1ᵉʳ octobre le plus chaud jamais enregistré depuis le début des mesures en Corse », dévoile d’ailleurs Patrick Rébillout, le chef du centre météorologique de Corse, en précisant que les maximales enregistrées dimanche dernier étaient 4,6°C supérieures aux moyennes de saison sur l’île. « La température moyenne sur la Corse ce jour-là était de 20,3°C. C’est une température que l'on observe normalement début septembre », ajoute-t-il. Un épisode de chaleur tardive qui ne touche pas uniquement l’île, puisque Météo France a relevé que ce lundi a été « la journée la plus chaude que la France ait jamais connue pour un mois d'octobre ». « La moyenne des températures maximales relevées est de 29,1 °C, ce qui est inédit si tard dans l'année », souligne l’organisme.



Plus largement, c’est tout le mois de septembre qui a connu des valeurs au-dessus des normales enregistrées depuis une trentaine d’années. « Si on comparait aux normales de 1951 à 1980, on serait largement trois degrés au-dessus », pointe Patrick Rébillout. Toutefois, le météorologue constate que le record du mois de septembre le plus chaud n’a pas été battu. « En septembre 1987, la température mensuelle était deux degrés au-dessus de la normale, alors que cette année, on est à 1,8 degrés », explique-t-il en concédant en outre que d’autres fins d’été ont également été plus douces que la normale. « Il y a une variabilité du climat qui fait que certains mois de septembre sont plus chauds que d'autres. Mais au cours des six dernières années, tous les mois de septembre ont été plus chauds que la normale. Il y a vraiment un glissement vers les températures plus élevées, lié à une accélération du réchauffement climatique, on ne peut pas le nier, c'est factuel, c'est sans aucun mythe ».



Dans la même lancée, le mois d’octobre semble lui aussi bien parti pour afficher une douceur exceptionnelle. « Les températures fléchissent un peu, mais pour au moins les 15 prochains jours on reste 2 à 3 degrés au-dessus de la normale pour les maximales », annonce le chef du centre météorologique de Corse en notant qu’aucune perturbation n’est également prévue dans le ciel corse.

Le retour des pulls n’est donc pas prévu pour tout de suite.