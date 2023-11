La Communauté de communes Marana Golu déploie le programme Moby pour encourager l'écomobilité scolaire

La Communauté de Communes Marana Golo a orchestré deux journées d'envergure aux collèges de Lucciana et au de Biguglia, ces 28 et 30 novembre, pour présenter et sensibiliser les élèves au programme national Moby. Financé par le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), Moby représente le premier programme d'écomobilité scolaire en France. Son objectif est de promouvoir l'utilisation de modes de déplacement plus écologiques pour les trajets liés à la vie scolaire des élèves et du personnel des établissements éducatifs. « La communauté de communes Marana Golo a choisi le programme national Moby, conçu par Eco CO2 et mis en œuvre par Manoé Consulting, pour sensibiliser et développer l'écomobilité scolaire auprès des collégiens de Biguglia et Lucciana. » explique Hélène Boulet, chargée de mission Mobilité à la communauté de communes Marana Golo. "Ces deux journées de réflexion ont permis la mise en place d'un comité Moby réunissant élèves, parents, enseignants, personnel, associations locales et collectivités. Ce comité jouera un rôle essentiel en orientant la réflexion, accompagnant le diagnostic et proposant des actions potentielles à mener." détaille Hélène Boulet.

Les ateliers en classe ont sensibilisé les élèves aux avantages des modes de déplacement alternatifs, tandis que des événements participatifs et collaboratifs ont été organisés pour les classes du secondaire. Une démarche globale et participative pour encourager des déplacements plus respectueux de l'environnement.