La Communauté d’Agglomération de Bastia candidate au "Label de Communauté Européenne du Sport 2025"

Piloté par l’Association des Villes et Capitales Européennes du Sport (ACES Europe), ce label participe et veille à la mise en œuvre d’événements sportifs solidaires et vertueux sur les différents territoires européens. Dynamique en matière de politique sportive, la CAB a donc décidé de candidater à ce label. « La politique sportive a toujours été un axe fort, majeur depuis le début de cette mandature » explique Louis Pozzo di Borgo, le président de l’institution. « Parce que le sport est un facteur d'insertion et d'intégration sociale, les pratiques sportives sont devenues des supports essentiels de la vie sociale, des sources d'engagement et d'épanouissement personnel. Depuis 2020, la CAB porte un ambitieux programme d’action, que ce soit au niveau des investissements dans ses différents équipements, en soutenant le tissu associatif dans ses activités quotidiennes ou encore en s’engageant en faveur de projets axés sur l’inclusion par le sport et le sport-santé. A travers cette candidature, la CAB témoigne ainsi de sa volonté de s’engager davantage en faveur d’une politique sportive écoresponsable et de promotion du sport pour tous. Ce label serait une reconnaissance du travail de la CAB, attesterait de l’engagement de la CAB envers les valeurs du sport et lui confèrerait une reconnaissance officielle en lui offrant une visibilité accrue au niveau européen ».



Sur place depuis mardi, une délégation de 4 personnes de l’ACES Europe a pu visiter différentes réalisations de la CAB ainsi que le prendre connaissance du Projet de Territoire dont le développement sportif est l’un des piliers. ACES Europe est une association à but non lucratif basée à Bruxelles qui décerne chaque année les distinctions de Capitale Européenne, Ville, Communauté et Ville du Sport. Pour cette association le sport est très important dans la société "car facteur d'agrégation, d'amélioration de la qualité de vie, de bien-être psycho-physique et d'intégration complète au sein de la société". Depuis sa création en 1999, ACES Europe cherche à promouvoir le sport auprès de tous les citoyens de l'Union européenne, en particulier les groupes défavorisés, les enfants, les personnes âgées et les handicapés, entre autres. ACES Europe décerne le titre de Capitale européenne du sport. Madrid a été la première il y a 25 ans, Marseille en 2017. « Aujourd’hui ACES Europe a décerné 5000 labels dans 60 pays, c’est dire l’importance de ce label » souligne L. Pozzo di Borgo. « Si la CAB venait à obtenir le label elle serait la première intercommunalité à l’obtenir en France. Cela lui donnerait une énorme lisibilité en Europe et dans le monde et ferait partie d’un réseau qui nous aiderait car celui-ci partage les infos des différentes communautés ou encore facilite les montages de fonds européens. Cela nous permettrait de proposer une politique d’excellence en matière de sport. On souhaite vraiment passer un cap en nous inspirant de nos voisins».



15 familles de disciplines

La délégation s’est rendue dans plusieurs infrastructures pour mieux tutoyer cette politique de la CAB : Stade Armand Cesari, Cosec Pepito Ferretti, Arinella…Lors de ce grand oral, le président a donc argumenté avec à ses côtés Karen Novella, directrice du développement et de la cohésion sociale à la CAB, et Thierry Nutti, chef du service des sports. «Pour mieux appréhender notre politique sportive nous disposons de trois pôles au service des sports » explique ce dernier, « Pôle équipements, pôle administratif et pôle animation et relation avec les usagers. Nous recensons 15 familles de disciplines avec beaucoup de diversités dans chacune ». De son côté Karen Novella insistait sur le dialogue avec les clubs et associations. « Cela nous permet de mettre à jour notre feuille de route, de la rectifier. On s’engage aussi vers les sports nature, le tourisme sportif. ».



On ne listera pas ici tous les travaux réalisés, en cours ou en projet puisque nous traitons cela au quotidien dans nos colonnes. Laissons la parole, leurs ressentis aux membres du jury à l’issue de cette visite et de cette dernière audition. « Vous avez un président jeune, dynamique et sportif, passionné de la Corse » souligne Gian-Franco Luppatelli, président d’ACES Europe. « Je salue le travail effectué, très professionnel et le dossier a été bien préparé. Le sport nature est bien présent et il y a un gros potentiel entre mer et montagne. Il y aussi un gros effort qui est fait sur le tri. L’intercommunalité a fait le choix d’une politique de sport, c’est rare et c’est tout à leur honneur. Vous avez de nombreux atouts. Le sport est très important pour la santé, l’inclusion et l’accessibilité »

Robert De Vita, président ACES France, mettait lui aussi en avant le bon montage du dossier : « Nous avons rencontré un personnel très professionnel. Il y a un travail sérieux dans tous les services. On a vraiment un dossier de qualité. On a pu se rendre compte du travail fait en direction de l'accès au sport pour tous, l’handisport, le sport Nature, le sport au féminin, l’inclusion ».

Hugo Alonso, le secrétaire général d’ACES Europe, questionnait lui sur le travail auprès des seniors et le ratio hommes/femmes dans la pratique sportive. « Pour les seniors on s’appuie sur nos associations et on forme des agents pour venir en aide à d’autres » répondait Thierry Nutti. Et le président Louis Pozzo di Borgo de compléter : « C’est un enjeu pour nous car nous sommes une île vieillissante et on se doit d’avoir des infrastructures aménagées dédiées aux seniors. Concernant la pratique hommes/femmes, on peut se rendre compte que beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes, de femmes pratiquent du sport. On a une équipe de rugby qui joue dans l’élite, on a un club de foot uniquement dédié aux filles. On a aussi de très nombreux clubs de danses ».



La mobilité douce un véritable casse-tête

Dernier sujet abordé par le français Sébastien Laurent qui tout en indiquant qu’avec son dossier la CAB « était dans le vrai », s’inquiétait lui du problème des transports, sources de pollution et de la mobilité douce. «C’est vrai qu’ici c’est tout pour la voiture, le covoiturage est difficile » avouait Louis Pozzo du Borgo. « La mobilité douce est un véritable casse-tête. Mais on vise une politique de bus, électriques, avec aussi la création de tram tram. Nous envisageons de mettre à disposition du public des voies sécurisées, des voies adaptées pour l’amener à d’autres modes de déplacements ». Appuyant les dires de son président, Karen Novella ajoutait que depuis 2022 la CAB avait intégré le programme MOBY, un dispositif qui vise à inciter les familles et les enseignants à privilégier les déplacements doux, non polluants, pour les trajets domicile-école.

Si le ressenti semblait bon du côté du jury, il faudra attendre une quinzaine de jours pour connaitre son verdict.