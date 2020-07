La Com Com Calvi-Balagne a voté son budget primitif 2020

C'est avec un retard de plus de 45 minutes que la première réunion de la toute nouvelle assemblée communautaire s'est réunie ce soir à 18 heures au Complexe Sportif Calvi - Balagne.

Le Président François-Marie Marchetti a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à tous.

Au cours de cette réunion marathon les conseillers communautaires ont voté les décision prises par le président de la Com Com dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

C'est ensuite David Calassa, vice président en charge des finances qui a détaillé les comptes de gestion et administratif votés à l'unanimité pat les délégués communautaires, hors présence comme l'exige la loi du Président.

Il en était de même pour le Budget Primitif 2020, tout comme les budgets annexes des ordures ménagères et de la ZA de Cantone déjà bien entamé pour les raisons que l'on sait.

La dotation de solidarité communautaire qui a fait l'objet d'un long débat à été voté à la majorité. La commune de Lumio s'est abstenue.

D'autres questions ont été débattues.

La séance était levée à 21h40.

Nous y reviendrons.