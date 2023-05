La Champion's Cup, le grand tournoi des petits footballeurs, fait étape à Ajaccio

Qui n'a pas rêvé, enfant, de jouer au football à l’Orange Vélodrome de Marseille ? Aujourd'hui grâce à la Champion’s Cup ce rêve peut devenir réalité. Créée à Marseille en 2010 ce grand tournoi des petits footballeurs fait étape au Stade François Coty d'Ajaccio afin de permettre à 24 clubs U9 et 24 clubs U11 de l'ile de défendre leurs couleurs pour remporter leur ticket pour la grande finale à l’Orange Vélodrome.



Au niveau national;, cette année, la Champion’s Cup regroupe pas moins de 588 clubs et plus de 6000 participants dans 9 grandes villes : Mérignac, Andrézieux-Bouthéon, Marseille, Carquefou, Calais, Pagny-sur-Moselle, Cergy Pontoise, Agde et Ajaccio. Les meilleurs d’entre eux se retrouveront les mardi et mercredi 30 et 31 mai sur la pelouse emblématique de l’Orange Vélodrome à Marseille, pour essayer de soulever le trophée de la 13ème édition de la Champion’s Cup dans leur catégorie.



"Durant ces 13 dernières années, cette compétition n’a cessé de grandir et de se développer, devenant une référence dans le monde du football amateur français." commentent les organisateurs qui avec cette 13ème édition souhaitent mettre à profit leur expérience et continuer de valoriser "et de mettre à l'honneur la richesse du football amateur autour de valeurs communes, des valeurs sportives comme le respect et le fair-play mais aussi des valeurs éducatives pour tous ces jeunes."