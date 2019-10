La Calvaise Julia Tolofua médaille de bronze au Grand Slam de Brasilia

A Calvi ou vivent ses parents et sa soeur mais aussi dans toute la Corse où elle a fait ses classes, dans les Alpes-Maritimes où elle a de la famille et du côté de Wallis-et-Futuna d'où est originaire le papa Jean-Luc ancien du 2e REP de Calvi et de l'équipe de rugby de Bastia XV, on est pas peu fiers de la nouvelle performance que vient de réaliser la judokate de l'équipe de France Julia Tolofua.





Lors du Grand Slam de Brasilia au Brésil, la sociétaire de club de l'US Orléans Loiret et membre de l'équipe de France, a décroché la médaille de Bronze en battant par Ippon à 44 secondes de la fin du combat l'allemande Jasmin Kuelbs-Grabowski.

Cette nouvelle médaille vient récompenser notre championne pour son travail et cet amour qu'elle a pour cette discipline qui lui a été enseignée pour la première fois à Calvi.

Toutes nos félicitations à Julia, à ses parents Sheila et Jean-Luc et à sa sœur Paola et toute sa famille.

Rappelons que le 29 décembre 2017, Julia Tolofua avait reçu des mains du maire Ange Santini, la médaille d'honneur de la Ville de Calvi pour son titre de championne de France seniors.

Que de chemins parcourus depuis.