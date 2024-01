La Caf c’est 350 millions d’euros de prestations versées par an en Corse

Ambitieuse et généreuse. Ce sont les adjectifs les plus souvent employés pour qualifier la nouvelle convention d’objectifs et de gestion adoptée par le conseil d'administration de la CNAF en juillet dernier et p résentée ce 24 janvier à Ajaccio au cours d'une conference de presse pendant laquelle Dominique Marinetti, et Renaud Mazin, respectivement directeur et président de l'institution en délégation de service public ont détaillé les nouvelles mesures prises et la façon dont les caf insulaires vont s’organiser pour relever les défis de demain au sein des services.



Cette COG, entériné par les Conseils d'administration des CAF corses, lors de réunions à Bastia et à Ajaccio les 19 et 20 décembre définit un cap clair et ambitieux pour les cinq prochaines années autour de deux enjeux majeurs. Le premier, c'est d'augmenter le budget du Fonds national d’action sociale . Le second, c'est l'amélioration de la qualité de service, plus proche des réalités des bénéficiaires.



Avec plus de 55 000 bénéficiaires, la CAF s'impose comme un acteur central des politiques familiales en Corse. Au-delà des prestations classiques, elle investit également 30 millions d'euros annuels dans des financements de fonds d’action sociale, jouant un rôle essentiel dans les secteurs de la petite enfance, de la jeunesse, de l’animation de la vie sociale et de la parentalité. Un investissement global de 350 millions d'euros par an, comme le souligne Renaud Mazin, président du conseil d'administration de la CAF de Corse-du-Sud.





Augmentation des fonds d’Action sociale

Face aux changements profonds dans la société et à la croissance des demandes d'accompagnement, la nouvelle feuille de route prévoit une augmentation substantielle de l'enveloppe nationale d'aides. Un investissement colossal de 2 milliards d’euros d'ici 2027, répartis sur la petite enfance (1,5 milliard d'euros), la jeunesse (310 millions d'euros), et la vie sociale, la parentalité et le logement (140 millions d'euros). "Un geste, qui permet d’ouvrir de nouveaux objectifs pour la caisse"" sur le territoire insulaire. "Pour la CAF 2A et 2B, cet investissement représente +3,5 % pour le financement de base de l’activité des crèches après une hausse de 6,71 % en 2023. Pour les relais petite enfance, les centres de loisirs et espaces jeunes, on constate +3,39 % d’investissements supplémentaires. Ces financements ne sont pas propres à la structure de la CAF, une entreprise ou bien une association sont éligibles pour êtres aidées dans leurs projets. Aujourd’hui on a les moyens, nous sommes outillés pour répondre à cette demande et, pourquoi pas faire évoluer des projets. Le but est de pérenniser notre fonctionnement en utilisant cette enveloppe. On a des bonnes choses à partager " explique Renaud Mazin.





Un dispositif d’aides réformé

Dans une démarche d'accompagnement optimal des personnes en situation de besoin, la CAF souhaite révolutionner ses modalités de service. Depuis le 1er octobre 2023, la déconjugualisation de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) apporte un changement significatif pour les couples bénéficiaires. Le montant de l’aide sera dorénavant calculé en fonction des ressources de la personne en situation de handicap concernée, touchant ainsi 1 618 foyers en Corse.



Aussi, la CAF offre une nouvelle prestation depuis le mois de décembre : l’aide aux victimes de violence conjugales (AVVC). La victime doit fournir un de ces trois justificatifs pour percevoir une allocation : un dépôt de plainte ou procès-verbal d’audition, un signalement adressé au procureur de la République ou bien une ordonnance de protection délivrée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Le montant des subventions accordées peut varier entre 364 € et 1 580 € en fonction de la composition du foyer et des revenus déclarés. En Corse, 26 demandes ont déjà été traitées, 22 ont débouché sur un accord.



De nouveaux projets à venir ?

Dans son nouveau cheminement, la caisse d’allocation a pour but d’actionner des leviers financiers favorisant la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. En visant l'ouverture de 280 places de crèches ou de garde d’enfants dans les 5 ans à venir, la CAF de Corse s'adapte aux contraintes insulaires, cherchant à offrir un maillage territorial optimal. " On aimerait s’adapter aux contraintes du rural surtout, aujourd’hui on est sur des horaires de bureaux pour une garde d’enfants. À termes, il serait interessant de créer une forme de garde « atypique » pour que les gens qui souhaitent avoir un enfant au village tout en travaillant, ne soient pas contraints de déménager à la ville. Pourquoi pas créer des crèches à insertion professionnelle, le tout est de donner les moyens au territoire". explique Dominique Marinetti, directeur de la CAF de Haute Corse et de Corse-du-Sud. Cette dynamique institutionnelle s'accompagne du déploiement de permanences dans des zones isolées en partenariat avec France Services et des points relais, avec une attention particulière pour l'Extrême-Sud, la Balagne, et le centre-Corse.



Le maintien des délais de traitement des dossiers, parmi les meilleurs de France ces 4 dernières années, reste aussi une priorité.