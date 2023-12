La CGT de La Poste dénonce la précarité des postiers en Corse

Afin de permettre au 1600 postiers de l’île de pouvoir faire face à l’augmentation du coût de la vie, les représentants CGT des postiers de Corse se sont entretenu ce mercredi 13 décembre avec la direction générale de La Poste pour que leurs revendications soient entendues. Ils demandent la revalorisation à "1300 euros de la prime de transport", qui n'a pas été ajustée depuis 2012, le versement de "400 euros par an au titre de l'ITRC, l'Indemnité de Trajet Régionale Corse", ainsi que l'obtention d'une "prime de vie chère de 200 euros par mois"."Aujourd’hui, il y a beaucoup de postiers qui sont étranglés financièrement, il faut que cette situation s’arrête au plus vite. Nous avons demandé à la direction qu’une prime de vie chère d'un montant de 200 euros soit mise en place pour que les salariés puissent faire face au coût de la vie qui est bien plus important sur notre île qu’ailleurs.", a souligné Joseph Bonfanti, secrétaire départemental de la CGT FAPT en Haute-Corse. " Nous avons aussi réclamé une augmentation de la prime de transport qui n'a pas été revalorisée depuis 2012 et son extension aux retraités postiers ainsi qu'une revalorisation de l’indemnité de trajet régionale en Corse. Cela fait déjà plusieurs mois que nous travaillons là-dessus. Nous avons rencontré la direction de la poste et les élus, lls nous ont écoutés mais pour le moment, nous n’avons rien vu de concret.”Les représentants de la CGT des postiers ont cependant noté une ouverture aux négociations de la part de la direction générale de La Poste. "Il n'y a pas eu de fin de non-recevoir, il y a une ouverture sur certains thèmes", a déclaré Rudy Albertini, secrétaire général de la CGT FAPT. "La direction nous a indiqué qu’elle allait aussi se renseigner pour voir si il était possible de mettre en place la prime de vie chère qui est déjà accordée aux agents postiers qui travaillent dans les pays frontaliers comme la Suisse. En revanche, je pense que ce sera plus compliqué pour l’ITRC puisqu’il existe un accord national en interne."

Les représentants de la CGT FAPT ont annoncé qu'une nouvelle rencontre était prévue à la fin du mois de janvier avec la direction générale de La Poste pour rediscuter du sujet crucial de la vie chère et des autres revendications présentées par les postiers corses.