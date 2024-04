La Bastiaise ITI représentera la Corse au Printemps de Bourges

- Pourquoi ce pseudo iTi ?

- Ce sont mes initiales : ET. C’était mon surnom aussi. Mais comme cela rappelait trop un personnage connu je l’ai orthographié iTi.



- Comment iTi a-t-elle versé dans la musique ?

- Mes parents jouaient chacun d’un instrument. J’ai débuté le piano à 7 ans à Paris, à 15 ans je me suis mis à la guitare en autodidacte et à 17 ans à la batterie. A 18 ans j’ai incorporé des groupes de rock : Kaboom et Narvala. Il y avait dans ces groupes une grosse base de funk mais aussi du rock des années 60. Cette dernière expérience a fait naître chez moi le désir de développer mes propres compositions. Parallèlement j’ai suivi des cours de musicologie et c’est là que j’ai découvert la M.A.O., Musique Assistée par Ordinateur. Cela m’a permis d’approfondir mes compétences théoriques et pratiques grâce à plusieurs stages réalisés au sein de studio d’enregistrements et de répétitions, de festivals et de médias alternatifs.



- Comment définiriez-vous votre style ?

- C’est une musique électronique inspirée du rock des années 1960 avec de longs trips psychédéliques, à travers des paysages sonores où s'entremêlent basses distordues, rythmiques tribales, guitares mystiques et nappes éthérées. En 2020 j’ai fait mon premier live électronique : Epokalypse, une composition progressive en trois parties, mêlant principalement des influences rock, noise, indus, dub, et techno. J’ai ensuite sorti un premier EP, auto-produit : Alvoha.



- La suite avec le Rezo Corse ?

- Depuis 2022 je suis en effet accompagnée par Le Rezo et en 2023 par le dispositif Quart2Tour qui m’a permis de me produire entre la Corse, Paris et le sud de la France. J’ai poussé plus loin ma démarche afin de créer une musique électronique la plus «organique» possible et j’ai sorti mon deuxième set, Hypnose, dans lequel tout est joué, bouclé et métamorphosé en live. J’ai aussi fait pas mal de scènes à Ajaccio, Bastia ou en Balagne.



- Sur scène, improvisez-vous ?

- J’improvise quand je compose. Les idées sortent et je sample. J’essaye de travailler avec le plus d’instruments possible. Sur scène c’est guitare voix avec micro-pédalier relié à l’ordi. Ça me laisse une grande marge de manœuvre. Mais pour l’instant je n’ai pas assez d’aisance pour improviser sur scène mais j’essaye de ne pas donner les mêmes concerts. Mais à terme c’est vrai que j’aimerais développer l’improvisation sur scène, oui.



- Le 24 à 20h30 vous serez sur la scène des iNOUïS du Printemps de Bourges, c’est une grosse scène ?

- C’est un gros truc en effet. Je stresse pas mal. Mais en fait on passe une semaine là-bas avec d’autres musiciens, il y a 33 projets, avec des cours, des master class, des rencontres avec des professionnels. C’est forcément très enrichissant. C’est un tremplin aussi car je souhaite vivre de ma musique.



- Est-ce possible sur une île ?

- C’est vrai que la Corse peut être un frein. Je me pose des questions.



- Les projets ?

- J’ai un album de 9 titres, 40 minutes, qui est prêt à sortir. Une version studio du live. Je cherche un label.

Sélectionnée parmi près de 3500 candidatures, Eva Tamisier, alias iTi, 33 ans, défendra son projet musical électro sur la scène du festival connu pour mettre en avant l'émergence nationale en musiques actuelles et qui réunit le plus de professionnels de la musique en France. A l'issue des prestations des artistes, des prix seront attribués par un jury présidé par la chanteuse Izia. Le public peut voter ici