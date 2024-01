La Balagne a besoin de sapeurs-pompiers volontaires

C’est le socle de la sécurité civile. En France, lorsqu’on parle de sapeurs-pompiers, 80 % d’entre eux sont en réalité des volontaires. Le système repose donc sur le volontariat, un engagement moral choisi pour de multiples raisons (vocation, civisme, solidarité) et qui permet de faire tenir le système de secours. Le groupement Balagne comprend cinq centres de secours : Calvi, Lisula, Galeria, Belgudè et Olmi è Cappella, totalisant 224 hommes et femmes, dont 16% sont des effectifs féminins, est en pleine campagne de recrutement. Les 29 sapeurs-pompiers professionnels, les volontaires, les 2 personnels administratifs et techniques, ainsi que des infirmières et infirmiers de la sous-direction de santé, déjà présents ont besoin de bras et de bonnes volontés pour continuer à faire tourner cette "grosse machine" 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. "Par jour en hiver, ce sont 28 personnes mobilisées pour diverses interventions comme du secours à personne ou des incendies. Ils sont repartis ainsi : 4 à Belgudè, 4 à Olmi è Cappella, 4 à Galeria, 6 à Lisula et 10 à Calvi." détaille le commandant Stéphane Orticoni qui lance un appel concernant le manque d'effectifs dans les centres de secours de Lisula et de Galeria. "Pendant l'été, entre 20 et 40 sapeurs-pompiers s'ajoutent pour la prévention et la surveillance des feux de forêt, accompagnés de 24 à 30 surveillants de baignade et sauveteurs aquatiques, mais ce n'est pas assez."



La Balagne est armée de divers véhicules : 7 ambulances, 1 véhicule radio-médicalisé, 2 fourgons incendie urbain, une grande échelle, 3 groupes interventions feux de forêts (ce qui représente 12 camions), des véhicules de commandement, 2 fourgons de secours routier et 3 embarcations de secours nautique et équipée d'infrastructures récentes et bien entretenues dans toute la région. Malgré ceci des lacunes subsistent au niveau des sapeurs-pompiers volontaires. À Calvi, 76 sapeurs-pompiers assurent la garde, tandis que Lisula en compte 52. Pour combler ces lacunes, entre 5 et 7 sapeurs-pompiers volontaires par an sont nécessaires au cours des 4 prochaines années, et entre 3 et 5 supplémentaires pour Galeria. "Nous souhaitons aujourd’hui lancer une nouvelle dynamique pour renouveler une génération de sapeurs-pompiers ; celle du corps communal, époque où l’on dépendait encore des mairies." continue le chef de groupement.





Une formation en cinq semaines

Le commandant souligne les efforts continus pour encourager le recrutement de jeunes sapeurs-pompiers, avec 15 jeunes prévus pour intégrer les casernes de la micro-région dès la fin de leur formation en 2026. De plus, des mesures ont été mises en place pour faciliter l'engagement volontaire, offrant une formation adaptée et des horaires flexibles. "Nous leurs donnons 3 ans pour obtenir la totalité de la formation complète d’équipier de sapeur-pompier volontaire qui dure 5 semaines".

La prochaine session de recrutement aura lieu en mai 2024, et le commandant lance un appel à tous ceux désireux de servir leur communauté. Les candidatures peuvent être déposées au Service d'incendie et de secours ou via le site web dédié, avec des rémunérations variant entre 65 € et 100 €, selon le grade et les heures de garde, avec des suppléments pour les interventions.





Quelles conditions d'engagement ?

Les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés sur une période de cinq ans, tacitement reconduite, au grade de sapeur. La première année constitue une année probatoire, et le renouvellement de l'engagement est subordonné à la vérification périodique des conditions d'aptitude physique et médicale.

Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il faut être âgé entre 18 et 60 ans, être en situation régulière au regard des obligations du service national, jouir de ses droits civiques et ne pas avoir de condamnation. Côté physique, il faut remplir les conditions d'aptitude médicale et physique adaptées et correspondantes aux missions effectivement confiées. Une vaccination à jour (Tétanos, Hépatite B, schéma vaccinal anti-COVID complet) est également nécessaire. "Nous sommes arrangeants pour qu’ils puissent concilier vie professionnelle et engagement citoyen. En Balagne, les SPV sont étudiants (25%), fonctionnaires (25%), ouvriers qualifiés (14%), agriculteurs (6%), artisans (10%), militaires (3%), professions diverses (13%), ou sans emploi (4%). On se met à leur disposition mais il faut qu’ils viennent vers nous".