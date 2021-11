"La 5e vague de Covid est là. Le taux d'incidence est particulièrement élevé en Corse", prévient Gabriel Attal

"Nous sommes entrés dans une cinquième vague de l’épidémie, avec un nombre de contaminations, une incidence qui progresse très rapidement, de l’ordre de 40 à 50 % par semaine depuis maintenant deux semaines", a indique ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l’issue du conseil des ministres en précisant que le taux d’incidence est désormais supérieur à 100 sur l’ensemble du territoire, et "il est notamment particulièrement élevé en Corse, en Provence Alpes Côte-d’Azur et en région Pays de la Loire" a-t-il souligné même si en France la situation est moins alarmante que dans d'autres pays d'Europe.



Concernant les hospitalisations, le secrétaire d’Etat a indiqué qu'il a une augmentation un peu supérieure à 10 % des patients hospitalisés pour Covid sur une semaine rappelant que "cela nous appelle donc à la vigilance". Malgré tout pour le porte parole du gouvernement il y a "des bonnes raisons de penser que (cette vague) n’emportera pas tout sur son passage" notamment grâce à l’efficacité du vaccin, au pass sanitaire et au respect des gestes barrière. "Tout ça peut nous devrait permettre de traverser l’hiver sans avoir à prendre de mesures supplémentaires " a-t-il conclu.