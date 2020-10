La 33ème édition des Musicales de Bastia maintenue malgré le couvre-feu

« Nous avons réagi rapidement pour prendre la décision de maintenir notre festival en réorganisant pour la seconde fois le programme afin de l’adapter aux nouvelles contraintes » explique Raoul Locatelli, président et directeur artistique des Musicales. «Cette décision, à l’image des autres manifestations et lieux de concerts ici et ailleurs, a paru à la majorité d’entre nous la plus équitable et la plus respectueuse des difficultés que rencontrent le monde de la musique et du spectacle vivant en général. Nous n’avons en effet voulu léser, dans toute la mesure du possible, ni les artistes qui pâtissent déjà depuis plusieurs mois de la crise sanitaire, ni le public qui, devant toutes les contraintes imposées, a besoin plus que jamais de rêve et d’évasion ».

Les concerts qui ne pouvaient pas être déplacés et qui s’inscrivaient dans le créneau possible de 18H30 ont ainsi été maintenus, d’autres, trop longs car comportant deux parties, qui n’étaient plus adaptés à ce nouveau créneau ont été reportés en juin 2021, date prévue de la 34ème édition.

Les nouveaux horaires seront précisés vendredi.