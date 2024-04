La 2e édition du festival "Si Manghja" à Borgo

«Notre première édition était en fait le résultat du diagnostic effectué à travers une conférence et qui soulignait qu’il était important de mettre en contact direct producteurs et consommateurs » explique Andréa Scopetani, chargée de mission pour le PAT (Projet Alimentaire Territorial) à la Communauté de Communes Marana-Golo. « Le PAT est un programme qui favorise les circuits courts à travers l’alimentation locale. Ce festival qui intègre les actions de la Com com est destiné à promouvoir les produits locaux ».





Après le Marché de Biguglia en 2023, c’est le complexe Paul Natali à Borgo qui servira de support à cette 2e édition de « Si Manghja » ce mercredi 17 avril de 10h30 à 17 heures (entrée gratuite). Sur place, une quinzaine de stands de producteurs et 4 dédiés à l’animation. «Il s’agit d’un marché dégustation sur le principe du Spuntinu. Les visiteurs peuvent acheter un plateau au stand d’un producteur et le déguster sur place. Des tables et des chaises sont installées à cet effet ».





Du sucré au salé l’éventail de produits sera large : chocolats, macarons, miel, canistrelli, frappes, sablés… charcuterie, migliacci, tartes, vins, bière… Tous ces produits sont aussi destinés à la vente à emporter. Des démonstrations culinaires sont programmées avec notamment Marine Escoffier. Cette jeune pâtissière bastiaise s’était illustrée à l’émission Master Chef en 2015.

Aujourd’hui on la retrouve sur de nombreux évènements comme le Salon du Chocolat de Bastia. Pour transmettre son savoir-faire et sa passion, elle réalise des cours de pâtisseries. Ce 17 avril elle donnera des conseils au public pour réaliser un menu complet sur le thème de la Méditerranée, qui alliera plaisir et équilibre.







Côté animation, sous l’intitulé « Après l’effort, le réconfort », les organisateurs aborderont les thèmes et compétences chers à la Communauté des Communes Marana-Golo : mobilité, déchets, eau.

«Nous allons mettre en place un circuit vélo tout public pour faire découvrir cette activité avec notre chargée de mission mobilité Hélène Boulet ». Un programme là aussi bien étoffé avec informations et quizz sur la sécurité cycliste, démonstration, réparation vélo, parcours cyclistes pour les enfants, essai de vélo à assistance électrique en liaison avec l’Association Adrien Lippini.





L’eau sera matière à un jeu avec le « Bar à eaux » de l’association A Rinascita. Objectif : reconnaître l’eau minérale, l’eau de source, l’eau du robinet... Enfin, avec « Spuntri » les animateurs la Com Com accompagneront le public à bien trier après avoir bien mangé. Poubelles, jaune, verte, bleue, noire... il y en aura de toutes les couleurs ! Ce festival a reçu le soutien de la ville de Borgo et de la Collectivité de Corse.