La 18e édition di a Fiera di Portivechju n'aura pas lieu

Créée en 2007, la Fiera di Portivechju est depuis devenue un rendez-vous incontournable pour la Cité du Sel, attirant chaque année artisans, exposants et visiteurs dans une célébration des savoir-faire locaux. Mais cette année, la fête ne battra pas son plein. "Prévue pour les 13 et 14 septembre, la 18e édition de la foire a été annulée", une nouvelle annoncée avec regret par Jean-Baptiste Lucchetti, fondateur de l'événement.

La raison de cette annulation ? Une conjonction de problèmes techniques et financiers, qui ont rendu impossible la tenue de la manifestation. " Cela fait deux mois que la société de location des chapiteaux nous mène en bateau" , déplore Jean-Baptiste Lucchetti. Initialement, le coût de location du chapiteau avait doublé par rapport à l'année précédente, passant de 32 700 euros pour 2 000 m² à un devis exorbitant de 65 000 euros pour seulement 1 600 m². Malgré des négociations ayant abouti à une réduction à 42 000 euros pour une structure de 80 mètres, les imprévus se sont enchaînés. "Au dernier moment, la société de location des infrastructures nous a annoncé que la longueur du chapiteau serait réduite à 70 mètres, avec l'option d'ajouter une tente annexe. Mais cela posait des problèmes de sécurité inacceptables", explique-t-il. Comme si cela ne suffisait pas, la veille de l'événement, les organisateurs ont appris que le plancher nécessaire à l'installation ne sera pas disponible. "Nous avons le sentiment que la société de location a d'autres priorités et que notre foire ne figure plus parmi elles" , ajoute-t-il, amèrement.



Une édition qui aurait du être prometteuse

Outre la déception, l'annulation engendre un préjudice financier non négligeable. "Nous avons déjà versé un acompte de 20 000 euros, que nous récupérerons. Mais toutes les dépenses engagées pour les affiches, flyers et panneaux sont perdues", regrette l'organisateur. Ce coup dur est d'autant plus difficile à accepter que cette édition 2024 s'annonçait particulièrement prometteuse avec un nombre record d'exposants.



Les exposants ont été informés, et les chèques des stands n'ont pas été encaissés, limitant les dégâts financiers pour eux. Néanmoins, pour la Fiera di Portivechju, le préjudice est considérable, tant sur le plan économique que moral. "C'est plus qu'une simple déception", conclut Jean-Baptiste Lucchetti, laissant entrevoir l'ampleur du coup porté à cet événement phare de la région.