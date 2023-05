La 15e étape des itinéraires numériques passe par la Corse du 11 au 13 mai

« Le Conseil National du Numérique qui organise ces Itinéraires Numériques est une instance consultative indépendante, chargée d’interroger la relation de l’humain au numérique prise dans toute sa complexité et de formaliser les problématiques qui y sont liées » explique Agathe Bougon, secrétaire générale adjointe, en charge de la communication à CNNum.

« Il vise à mettre en partage les éléments utiles à la pensée individuelle et collective ainsi qu’à la décision publique en France et en Europe ».





Ce Conseil, créé en 2011, est composé d’un collège interdisciplinaire de 16 membres nommés par le Premier ministre et de 4 parlementaires désignés par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale pour 2 ans. Le Conseil national du numérique est placé auprès du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques.





En février 2022, la publication de « Civilisation numérique, ouvrons le débat » appelait à l’ouverture d’un débat citoyen sur les enjeux qu’emporte le numérique. « Dès l'été 2022, cet appel a été mis en pratique avec l’opération Itinéraires numériques, un débat itinérant pour écouter les préoccupations des citoyens » précise Agathe Bougon.





Un débat itinérant pour être à l’écoute du plus grand nombre

14 étapes ont déjà été réalisées dans 25 communes grâce à l’appui d’acteurs locaux (médiateurs, tiers-lieux, élus locaux, organisateurs de rencontres et festivals, acteurs de la recherche, colonies de vacances…).

« Ces rencontres, en Gironde, dans le Calvados, dans le Pas-de-Calais, à Avignon, en Vendée, en région parisienne, en Moselle, en Provence-Alpes Côte d’Azur ou encore en région Grand-Est ont confirmé l’appétence pour le débat sur ces questions et la mobilisation de nombreux acteurs locaux » ajoute A. Bougon.



La 15 e étape sera donc en Corse du 11 au 13 mai. Trois jours de rencontres à Bastia, Corte et Ajaccio avec des citoyens, des étudiants et des lycéens, des médiateurs et conseillers numériques, des élus et des acteurs de l'écosystème numérique local.

L’objectif ? « Débattre autour des préoccupations des habitants relatives au numérique et encourager la circulation de la parole à travers un programme dédié, construit avec Dà Locu, le réseau des Tiers lieux en Corse, le Hub Corsica pour l’inclusion numérique, la collectivité de Corse » souligne A. Bougon.





A l’occasion de cette étape, la délégation CNNum sera composée de Gilles Babinet, co-président du Conseil National du Numérique, et d’Olga Kokshagina, membre du Conseil, accompagnés de permanents de l’organisation. « Le Conseil publiera en mai la restitution de cette démarche exploratoire auprès des décideurs et du plus grand nombre » conclut Agathe Bougon