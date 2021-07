LIVRES - Un buisson de paroles : Un dialogue entre François-Xavier Renucci et Marie-Jean Vinciguerra

Dans cet ouvrage en plusieurs parties, François-Xavier Renucci dialogue avec l’écrivain MJ Vinciguerra. Au total cinq entretiens qui «ouvrent cette porte de l’intime au lecteur »: jeunesse, années de formation, carrière professionnelle, adhésion à la franc-maçonnerie, engagement politique.. un voyage aux quatre coins de la terre au service de la culture et de l’éducation. Le lecteur qui suivra ce cheminement au fil de la discussion arrivera par la grâce des mots au Journal interrompu : «Portrait d’une salope » un recueil inédit du combat de l’auteur contre la maladie qui démontre la suprématie des mots sur la maladie et la mort. « Ce Buisson de paroles s’adresse tout naturellement à la jeunesse d’aujourd’hui, celle d’une époque où la Corse semble vouloir sortir patiemment et collectivement de la rengaine du fatalisme » souligne François-Xavier Renucci . «Ces textes et propos méritent d’être lus attentivement pour une première raison essentielle : ils sont nés d’une expérience qui a conduit notre auteur à vivre sur tous les continents et à rencontrer la plupart des civilisations de notre planète. De Paris à Parme, de Bangkok à Bogota, de Ouagadougou à Cuba, Ramallah ou Genève, que ce soit dans le monde de l’éducation, de la diplomatie, de la politique, de la culture ou de la franc-maçonnerie, Marie-Jean a exercé une telle diversité de fonctions et connu une telle diversité de situations et de circonstances que je brûlais de l’entendre évoquer les lieux, les époques et les personnalités qui avaient nourri sa vie. Le dénominateur commun à toutes ces expériences ? Une curiosité sans faille pour ce qui fait la singularité d’une culture ou d’une personne, associée à l’expérience de l’exil comme socle de la condition humaine. Cette tension fondatrice est précieuse pour nous aujourd’hui qui sommes conduits à repenser les équilibres entre les individus et les communautés dans un contexte de crises mondiales majeures. Comment imaginer notre futur, et celui de la Corse, sans cette double vision, insulaire et mondiale ? Cette tension, on peut la voir dans cet ouvrage sourdre dans le corps et l’esprit d’un être grandi entre montagne et mer, entre l’Île et les îles, entre la famille et le monde où s’éprouve l’appétit de vivre ». Les entretiens évoquent le travail d’écriture qui parcourt toute la vie de Marie-Jean Vinciguerra, et qui est, en l’occurrence, exemplaire pour la question d’une expression littéraire corse aujourd’hui.





INFO ++



Editions Albiana - Juin 2021 – 280 pages (Préface de Jacques Thiers)