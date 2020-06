L'université de Corse recrute pour son diplôme de journalisme

- Le DU de journalisme, c'est quoi ?

- Une formation de journalisme en contrat de professionnalisation initiée par l'université de Corse en partenariat avec l'école de journalisme ESJ pro Montpellier. Le but est de devenir journaliste dans un média insulaire partenaire : Via Stella, RCFM et TéléPaese. Ce diplôme est soutenu par la CdC et la formation continue de l’Université. Sur le plan pédagogique, nos enseignants sont des professeurs de langue Corse de l'université, mais aussi des intervenants journalistes corsophones et des professeurs de l'école de Montpellier.



- Qui peut candidater ?

- Toutes les personnes qui peuvent justifier d'un Bac+3 ainsi que d'une certification B2 en langue corse. On cible beaucoup les étudiants de licence information et communication mais aussi ceux de studi corsi. Il n'y a pas de limite d'âge mais il ne faut pas avoir d'emploi.



- Quelles sont les qualités requises pour intégrer la formation ?

- Il faut être bon en rédaction, être curieux, s’intéresser à l’actualité locale et internationale, avoir des bases de culture générale affirmées... toutes les qualités d'un bon journaliste.



- Quel est le mode de sélection ?

- Jusqu'au 30 juin, il y a une présélection sur dossier. Par la suite, les candidats devront passer un certain nombre d'épreuves d'actualité et de langue Corse. Les 10 meilleurs sélectionnés intégreront la formation.



- Quel est le rythme d'apprentissage ?

- Trois semaines en entreprise et une semaine à l'université. L'étudiant est en contrat CDD géré par la formation continue de l'université de Corse.



- Y a-t-il une réelle demande des médias locaux pour des journalistes corsophones ?

- Oui, c'est pour cela que nous avons ouvert cette troisième année de DU. On voit ces dernières années que les médias recherchent des corsophones surtout sur le web. C'est pour cela qu'il y a de très bons débouchés et de très forte probabilités d’employabilité à la fin des deux ans. Les étudiants aussi étaient très demandeurs, d'ailleurs sur les deux dernières années nous avions à chaque fois près de 80 candidatures à traiter. Il y aura très certainement, dans les années à venir, une quatrième édition.