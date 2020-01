L'intercommunalité de Lisula Balagne à l'heure des vœux

La réception s'est tenue à la Casa Musicale de Pigna où Joséphine Martelli, maire du village ouvrait le cycle des traditionnelles allocutions.

"Meilleurs vœux pour les familles, la santé surtout et puis des vœux de réussite dans l’exercice de vos fonctions, de vos mandats, de vos missions". Et ajoutait avec une touche d’humour. " Il paraît que nous n’avons pas le droit de parler de nos bilans car nous sommes en période de réserve électorale. Donc nous ne dirons rien sur ce que nous avons fait. Mais nous pouvons parler de ce que nous n'avons pas fait. Pour ma part c’est vrai, je n’ai pu assurer comme je voulais. Et faire avancer certains dossiers plus vite. J’aurais voulu mieux faire. Lorsque nous voyons le paysage actuel, ce tableau noir, on pourrait se demander à qui la faute. Mais c’est la notre car si nous étions des responsables, si tout le monde triait comme il se doit, nous n’aurions pas ce spectacle désolant. Alors nous avons le droit de dire : trions, triez. C’est par le passage obligé du tri que nous atteindrons notre objectif "zéro déchet". C’est nous qui sommes responsables de notre de notre environnement et de notre paysage. Alors dès demain mettons-nous au travail et faisons en sorte de garder cet environnement qui fait notre Corse".



'Antoinette Salducci lui succédait

"Pour chacun d’entre vous, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé pour vous et vos familles. C’est aussi l’occasion de remercier tous les services. Merci d’être là. La réussite du CIAS nous vous la devons aussi aujourd’hui. Nous avons un service qui fonctionne et c’est en grande partie grâce à vous. Soyez fiers de ce CIAS qui est aujourd’hui la vitrine de la com com dans toute la Corse. Nous sommes enviés par notre dynamisme dans tous nos projets innovants. Ça a été également une année tragique. J’ai une pensée particulière pour Julie".

À la suite de ce drame, le premier contrat local de Haute-Corse a été signé, avec un protocole de mise en place de prise en charge des violences faites aux femmes. Le premier contrat local de violences sexistes et sexuelles de Corse a été également mis en place à ce moment-là.





Lionel Mortini concluait en ces termes : "Merci à tous d'être là. J'ai une pensée avant tout pour ceux qui sont malades qui ne peuvent pas être là et qui vivent des moments pénibles. J’ai une grosse pensée pour les agents. Il est important aujourd’hui de vous accompagner. Je présente mes vœux les plus sincères de Pace et de Salute à tous les services. Merci à tous. Merci au service de l’eau qui nous a rejoint cette année. [...].

Sans trop m’engager nous serons certainement dans les locaux; qui se trouvent au-dessus de la poste; au mois de mars ou d’avril.

Il y a eu aussi des moments pénibles au cours de cette année. Nous avons notamment été racketté pars un hacker qui nous a embêté durant plusieurs semaines. Il nous a demandé une rançon. Nous avons payé. Nous avons récupéré l’ensemble des données. Deux mois de grosse difficulté pour les services de l'interco. Merci aux services des ordures ménagères qui font un travail très pénible ces temps ci.

Merci encore pour votre travail et engagement au quotidien".

La soirée s’est poursuivie en musique avec le groupe U cullettivu di Palmentu, autour d’un délicieux buffet et des incontournables galettes des rois.

