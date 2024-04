L’infertilité et la procréation médicalement assistée en débat à Porto-Vecchio

Le monde de la santé était donc très largement représenté, tout comme celui de la politique, avec la présence du maire de Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini, de la deuxième adjointe responsable de la santé et du social, Emmanuelle Giraschi, ainsi que du coordonnateur de la CPTS, dont le président, le docteur Frédéric Leccia, était également présent. La réunion a été marquée par de nombreuses interventions, dont celles, entre autres, des docteurs Laurent Pinelli et Laure Bernard, responsable du futur centre PMA de Bastia, ainsi que celle du biologiste Laurent Charpenel.





Cette réunion, dont il convient de souligner l’importance au regard de la diversité des professionnels de la santé à l’échelle de ce vaste territoire de l’extrême sud et de l’Alta Rocca, avec des médecins, des infirmières, des sages-femmes, mais aussi la Clinique de Portivechju et l’Hôpital de Bonifacio, a permis de jeter les bases d’une réflexion approfondie sur le parcours en matière de procréation médicalement assistée dans la perspective, donc, de l’ouverture, d’ici la fin 2024, d’un centre à Bastia qui aura des répercussions sur l’ensemble du territoire de l’extrême sud et de l’Alta Rocca.





Avec cette nouvelle réunion de travail, la CPTS confirme sa position de pointe dans le domaine de la mise en commun des moyens humains et des compétences au sein de ce territoire très vaste marqué par une certaine urbanité, mais aussi par une part très importante de la ruralité.



Emmanuelle Giraschi : « être au plus près de la réalité du territoire »



Pour la deuxième adjointe de Porto-Vecchio, coordinatrice de la CPTS, cette nouvelle réunion a permis de confirmer cette volonté de créer une communauté soudée autour de la santé : « Depuis la création de la Communauté professionnelle territoriale de Santé, nous avons prouvé qu’il était indispensable, au sein des territoires, de permettre à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé d’œuvrer de concert en mutualisant les moyens et les compétences. Aujourd’hui dans le cadre de cette réunion sur l’infertilité il était important, avec l’ouverture d’un centre de PMA à Bastia d’ici la fin de l’année, de dire combien ce centre est capital pour l’ensemble de la Corse et en particulier pour l’extrême sud et l’Alta Rocca. En cela nous sommes au plus près de la réalité de ces territoires ».