L'huile essentielle de l'immortelle de Corse en quête d'un label européen

L’acquisition de cette certification serait en tout cas une belle récompense pour ce collectif, qui met tous les moyens en œuvre afin de faire reconnaître le travail des producteurs locaux. Récemment, l’association a même embauché un étudiant de l’université de Corte pour travailler en alternance sur le projet. « On cherche à élaborer le profil type de nos huiles », décrypte Michel Dubost. « Dans le cahier des charges définitif, on veut voir figurer une analyse chimique des huiles produites en Corse en 2021 et 2022. Mais également de celles faites à l’étranger, pour montrer la différence. » Et les différences, justement, sont notables, comme l’explique Maeva Luigi, productrice de la région. « Quand je suis chez des gens que je connais, et qu’ils me disent qu’ils ont de l’immortelle, je regarde d’abord d’où elle vient. Et quand ce n’est pas de Corse, rien qu’à l’apparence et à l’odeur, ça n’a rien à voir. » Reste donc à faire reconnaître ce savoir faire et son terroir. Et malgré l'attente, l'optimisme est là. « Quel que soit le temps que ça prend, si on y arrive, ça me va ! »