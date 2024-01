L’huile essentielle d’immortelle de Corse fait le pari de la qualité

Renouveler la commercialisation des produits

Dans cet esprit, l’Association œuvre dans deux directions complémentaires. Elle cherche, d’une part, à améliorer les capacités de commercialisation des produits, au niveau individuel mais aussi collectif. « On a décidé d’étudier la faisabilité d’un organisme commun de mise en vente, sous la forme d’une coopérative, par exemple, ou d’une SICA. Cela permettrait de déboucher sur de nouveaux marchés sur lesquels nous ne sommes pas présents, ou très peu. » Mais il ne s’agit pas d’opposer les démarches commerciales des producteurs pris individuellement et ce système collectif : seule une partie de la production de chacun serait commercialisée dans ce nouveau cadre. « C’est important de conserver des ventes directes par les producteurs : pour plus de diversification, pour l’innovation et la créativité qui viennent de l’initiative individuelle. Et puis la structure pourrait également commercialiser d’autres produits : des hydrolats, des huiles essentielles… pour aller vers une gamme de produits d’huiles essentielles de Corse, par exemple… ». Cette démarche aurait la vertu d’apporter une capacité de pénétration du marché plus importante.





Monter en qualité et s’appuyer sur des démarches scientifiques

La seconde piste explorée par l’APROHEC est celle de la montée en gamme. « Nous allons travailler avec l’ODARC et l’INTERBIO Corse pour recenser de façon détaillée les pratiques actuelles des producteurs. En faire une sorte de cartographie. Et également, les problèmes au niveau des cultures : à terme, l’INTERBIO pourrait faire un suivi technique ». L’objectif est de produire plus et mieux. « Quand on aura l’IGP, il faut être capable d’avoir une production en quantité et de qualité. Nous allons poursuivre le travail avec l’Université de Corse et l’ODARC, dans le cadre de la convention tripartite de quatre ans que nous avons avec eux, jusqu’en 2026. Dans ce cadre, nous allons améliorer les pratiques culturales et les modes de distillation. » Les producteurs sont partants : en 2023, ils se sont pratiquement tous portés volontaires pour fournir des échantillons nécessaires à des analyses. « Nous réalisons une sorte de monitoring de la qualité de nos huiles ! ». L’association poursuit également son travail de recensement des publications scientifiques sur le sujet, en liaison avec un groupe de professionnels de la santé, notamment l’AFAC – Association Française d’Aromathérapie Clinique – et la Fondation Gattefossé. Cette dernière assure en particulier la formation des praticiens hospitaliers utilisant les huiles essentielles dans les soins d’accompagnement, et a également élaboré un guide méthodologique pour la réalisation des essais cliniques. « C’est fondamental pour nous ! Nous voulons nous baser sur une approche validée scientifiquement » Car rien ne vaut le fait de prouver les bienfaits de notre huile corse ! L’association travaille à définir les essais cliniques qui seraient nécessaires pour y parvenir.





Faire bien… et le faire savoir !

Enfin, rien ne sert de faire bien et mieux si la clientèle potentielle ne le sait pas : la promotion est essentielle. « Dès maintenant, nous devons informer les Corses, mais aussi les continentaux. Nous allons réaliser un flyer pour expliquer la démarche, préparer les esprits des acheteurs sur le fait que notre produit va être labellisé… sur ses propriétés, ses caractéristiques. En complément, nous allons réaliser un site Internet. »