L'hommage du PCF de Corse à Pierre Chaubon

L’annonce de la disparition de Pierre Chaubon suscite une réelle émotion en Corse et notamment dans le Cap Corse où il avait ses racines. Maire de Nonza et président de la Communauté de communes, il avait au fil des années marqué la vie publique de cette micro région.





Élu à l’Assemblée de Corse, il sera particulièrement engagé sur les questions institutionnelles et deviendra en 2010 président de la Commission des compétences législatives et réglementaires installée alors. Les travaux qu’il dirigera sous l’autorité de Paul Giacobbi conduiront à la création de la Collectivité unique sans consultation référendaire.





Nous siégions alors dans la même majorité de gauche mais avions eu sur ce point un désaccord majeur. Pour autant nos échanges étaient toujours respectueux et nous savions pouvoir compter sur ses compétences professionnelles quand nous touchions à des sujets juridiquement épineux.





Au fil des années, dans l’exercice de nos fonctions électives, nous avions pu apprécier ses qualités humaines.





Dans ce moment de grande tristesse, nous nous inclinons devant sa mémoire et exprimons aux siens, à ses proches, nos sincères condoléances.