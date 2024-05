L'hommage de François Sargentini à « Batti Canonici, militant sincère de la cause corse et homme intègre »

L’hommage de François Sargentini à Batti Canonici :

« Battì Canonici, militant indépendantiste de la première heure, nous a quittés le 27 avril dernier. Jusqu’au bout, il aura fait preuve d’une ténacité et d’une détermination sans faille.

Parler de lui m’est difficile, mais il le faut.

Il le faut pour saluer et honorer son engagement et sa fidélité au mouvement national.

Un mouvement national dont l’histoire complexe a été écrite par des hommes comme lui.

Nos routes se sont croisées dès le début des années 80.

Etre nationaliste, indépendantiste, n’était alors ni à la mode, ni chose aisée. Militants actifs, nous avons connu les mobilisations sur tous les terrains de la lutte. Une lutte alors caractérisée par le foisonnement des idées et des actions. Nous avons aussi connu les espoirs immenses du mouvement national et ses pires instants.

Un mouvement fait d’hommes et porteur de leurs propres faiblesses.

Comme d’autres, il a été partie prenante de cette histoire, ne renonçant jamais même dans les moments les plus féroces qui en ont fait reculer plus d’un.

C’est l’attachement viscéral à la terre et le combat contre la spéculation qui évoquent le mieux son engagement militant. La Testa Ventilegna lui étant d’ailleurs à jamais reconnaissante.

Ayant vite réalisé que le salut de notre île et de notre peuple passait inexorablement par la construction d’une véritable solution politique, il a su œuvrer pour accompagner l’évolution des moyens de lutte. Il a ainsi pris part à la victoire des nationalistes en 2015 et s’est inscrit, depuis, dans une logique d’apaisement, donnant toujours une chance à l’union des forces patriotiques.

Mais parler de lui ce n’est pas qu’une affaire de mémoire collective ou de simples souvenirs, c’est aussi une manière d’éclairer l’avenir.

Partisan d’une Corse libre et souveraine, il savait que nous devions soutenir les solutions étapistes qui nous permettraient d’y parvenir.

Parce qu’il avait vécu les moments les plus durs, et payé parfois de sa liberté, il savait aussi que nous n’avions pas le droit ni de renoncer, ni d’échouer.

Ce sens de responsabilité ne l’empêchait pas, avec la franchise parfois abrupte qui le caractérisait, d’être critique quand il le fallait. De ces critiques qui vous secouent et font du bien.

Nous perdons avec lui un militant sincère de la cause corse et un homme intègre.

Battì era un militante di prima trinca è era dinù u m’amicu.

È vogliu dì quantu sò fieru d’esse statu u s’amicu è d’avè marchjatu cun ellu nantu à u chjassu petricosu di a lotta.

Una strada mai compia, è chì deve cuntinuà. Lotta si chjama vita.

Amicu, riposa in pace ».