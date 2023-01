L'heure du Ringraziamentu et des prières pour Benoit XVI à Notre-Dame de Lourdes

Juste devant l’autel, un cadre avec une photo de Benoit XVI, l’ancien Pape disparu ce samedi. Nombreux avaient été les fidèles à allumer une petite bougie devant sa photo.

« Prions pour celui que le Seigneur avait choisi comme pasteur » déclarait le père Georges Nicoli en ouverture de messe. « Rendons grâce pour tout ce qu’il nous a apporté. Prions pour lui qui vient de rejoindre la maison de Père »

Le curé a ensuite invité les fidèles à venir se signer devant la croix de Jésus. « Il s’agit pour vous d’un acte de confession. Devant la croix, c’est un signe de confession, de rédemption. La croix rappelle le sacrifice du Fils ».

Le serviteur de Dieu se déclarait aussi ravi de voir son église pleine. « En venant ici vous effectuez une démarche de remerciement, une démarche que vous devriez d’ailleurs effectuer tous les matins et tous les soirs. Ce 31 est l’occasion pour vous de faire le point. C’est l’heure de s’arrêter sur ce qu’a été 2022. Je vous annonce toutefois que 2023 sera comme les autres années, avec ses joies, ses peines, ses difficultés, ses grâces. C’est pour votre prêtre l’occasion de faire le bilan de ce que le Seigneur m’a fait vivre. Et les chiffres que je vais vous donner veulent dire beaucoup de choses. Je suis un curé heureux, comme vous j’ai subi des épreuves, mais je suis heureux de voir que Dieu m’a comblé ».

Le Padre Nicoli devait ensuite dresser le bilan de sa paroisse : 71 baptêmes dont 13 adultes contre 39 en 2021, 25 en 2020. « Baptiser 13 adultes a été un véritable cadeau et en 2023 nous en aurons encore ». La paroisse a aussi uni 10 couples contre 2 en 2021, 0 en 2019. Coté décès, on en dénombre 46 en 2022. « Enfin, grosse satisfaction de compter aujourd’hui une cinquantaine d’enfants au catéchisme et d’avoir fait 20 communions et professions de foi »





Des projets pour 2023

Avant de parler de ces projets, le curé devait aussi faire un bilan matériel. « Notre église ayant été construite après 1905, date de séparation des Églises et de l'État, elle se doit de vivre avec ses propres moyens, ses fonds propres ». Le curé énonçait les frais engagés en cette année 2022 pour de nombreuses réparations : portes du presbytère et sur le toit, rénovation du tapis rouge, de croix, socles … parmi toutes ces rénovations, une plus importante : l’ostensoir en argent. Une pièce rare restaurée sur le continent pour 3000€ . « Mais les travaux sont le signe de vie d’une paroisse ». Une bonne nouvelle clôturait ce chapitre matériel. « Un généreux donateur va prendre en charge la nouvelle climatisation. Le coût en est de 25 000€ »

Pour 2023, des pèlerinages sont annoncés à Nevers (Ste Bernadette), Mont St Michel, ND de Paris… des travaux aussi. « Tous ces projets de notre paroisse ne peuvent se faire qu’avec vous. Tout le monde doit être concerné. L’église ne doit pas être un lieu de consommation. Cette église doit redécouvrir sa beauté matérielle, liturgique et spirituelle. Enfin je vous demanderai de prier , de porter les prêtres dans vos prières. Que 2023 vous remplisse de bénédictions, la découverte de la présence de Dieu à vos côtés. On est fait pour aimer et être aimé ».