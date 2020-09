L'exercice militaire "vent d'automne" a pris fin à Calenzana

Les militaires du 2ème Régiment Étranger de Parachutistes basés au Camp Raffalli à Calvi ont été mis à rude épreuve durant toute la semaine à cause la manoeuvre grandeur nature "Vent d'automne".

L'exercice militaire impliquant plus de 450 légionnaires de 3 compagnies différentes a eu deux séquences fortes : l'une à l'Ile-Rousse avec de spectaculaires combats urbains qui ont impressionné la population, et une deuxième, ce vendredi, jour de fin de l'exercice, sur la commune de Calenzana pour de nouveaux combats.



Les militaires pensaient en avoir terminé avec les terroristes lors de la séquence de l'Ile-Rousse mais le scénario gardé secret pour les hommes du 2e REP s'est terminé en apothéose avec un ultime rebondissement à Calenzana.



Après une semaine éprouvante, les hommes du 2e REP aux ordres de leur chef de corps, le colonel Christophe Tritscher auront bien mérité un peu de repos.