L'examen du code de la route change : "Ce nouveau système fait cadeau de deux ou trois points"

La prévention mise en avant



Jean-Marc Angelotti, le gérant de l'auto-école bastiaise CESR20, a reçu ce nouveau jeu de question la semaine dernière. Selon lui, ce système fait "cadeau de deux ou trois points" à l'examen, avec l'abaissement de la difficulté due à l'absence d'ambiguïté dans le questionnaire. "Cela optimisera la réussite à l'examen puisqu'il suffit d'être déjà tombé sur la série et de s'en rappeler pour avoir la bonne réponse", suggère-t-il. Pour autant, il apprécie ce changement "parce que les syndicats poussaient depuis quelque temps pour rendre le code plus accessible". Dans cette nouvelle mouture, les questions portent davantage sur la prévention et les causes des accidents, telles que l'incivisme ou l'usage de stupéfiants, ce qui s'inscrit dans la continuité de la précédente réforme du Code de la route. "Celui qui obtiendra son code avec cette nouvelle mouture ne pourra pas dire qu'il n'a pas été sensibilisé à ces questions", reconnaît le gérant d'auto-école.



Concernant la durée nécessaire pour obtenir l'examen théorique du permis de conduire, Jean-Marc Angelotti indique qu'actuellement, pour les candidats assidus, avec "un professionnel diplômé qui corrige et explique les nuances dans les questions, les élèves peuvent avoir leur code en 30 heures de cours théoriques en salle". Ce laps de temps pourrait se réduire au cours des prochains mois en fonction de la facilité de l'épreuve due à sa plus grande compréhension. Toutefois, l'assouplissement du questionnaire n'est cependant pas synonyme d'examen du code de la route au rabais, mais plutôt "une optimisation du temps qui sera consacré à la pratique" pour le gérant bastiais. "S'il est préparé correctement, il est difficile de rater l'examen théorique, souligne-t-il, et plus vite les élèves réussissent leur code, meilleur sera le temps passé en pilotage".



Faire remonter le taux de réussite



Ce nouveau questionnaire, considéré comme plus accessible, pourrait toutefois faire les affaires des insulaires qui passeront le Code de la route. Selon les derniers chiffres publiés par la Sécurité routière, pour tout type de candidats confondus (ceux inscrits en auto-école et les candidats libres), la Corse affiche un taux de réussite à l'examen théorique de 51,5% en 2022, loin de la moyenne nationale à 56,6%.