L'état de catastrophe naturelle décrété en Corse après les intempéries meurtrières

Moins d'une semaine après la violente tempête

cinq personnes et

en Corse, le gouvernement se mobilise pour aider l'ile et actionne

l

qui a tuéfait plusieurs blessés gravesen urgencea procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle permettant à la solidarité nationale de jouer au plus vite en coopération étroite avec les assurances.Comme promis par le ministre de l'Intérieur vendredi dernier lors de son déplacement à Calvi, l’état de catastrophe naturelle a été déclaré ce mercredi 24 août. Cela va permettre "aux entreprises de pouvoir être très rapidement dédommagées" avait affirmé Gérald Darmanin, qui s’était déjà rapproché de la présidente de la Fédération des assurances pour que "les acteurs économiques, en plus des dégâts humains, psychologiques et économiques qu’ils ont connus, n’attendent pas ce dédommagement".Par ailleurs, sur proposition du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, l’acquisition de 5 bouées météorologiques, permettant de mieux anticiper ces phénomènes, va être réalisée."La Corse a été touchée par deux épisodes pluvio-orageux consécutifs les 18 et 19 août. Le bilan est très lourd : 5 personnes sont décédées, 3 demeurent en urgence absolue et 25 urgences relatives ont été signalées, auxquelles s’ajoutent les nombreux impliqués et sinistrés. - lit-on dans le compte rendu du conseil des ministres de ce jour - De nombreuses embarcations se sont signalées en difficulté à la suite de l’évènement et 125 opérations ont été menées conjointement par les moyens de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et des moyens privés. En plus des victimes humaines, de très nombreux dégâts matériels ont été signalés. Ces dégâts matériels concernaient notamment les réseaux électriques et de télécommunication nécessitant de nombreuses interventions par les opérateurs. Sous l’impulsion des préfets, les équipes ont travaillé jour et nuit pour rétablir au plus vite ces réseaux. La solidarité nationale s’est manifestée dès le début des intempéries par la mobilisation et l’envoi de moyens significatifs pour prendre part aux opérations de secours, d’assistance et de mise en sécurité de la population et afin d’accélérer également le rétablissement des différents réseaux endommagés, en particulier les réseaux électriques et de télécommunication."Le Conseil des ministres a aussi décidé que dès la rentrée, la Première ministre, Elisabeth Borne réunira les membres du Gouvernement pour lancer la préparation du nouveau plan national d’adaptation au changement climatique afin de renforcer encore la protection face à ces événements extrêmes qui vont être amenés à s’intensifier dans le futur. Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sera chargé de son élaboration en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et en lien avec tous les ministères intéressés. "Ce nécessaire travail sur l’adaptation aux impacts des dérèglements environnementaux se fera de pair avec les efforts visant à atténuer le changement climatique en doublant le rythme de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre."