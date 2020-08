L'étape du FFT Beach-Tennis Tour 2020 à Furiani ce week-end

«Notre tournoi International de mai ayant été annulé en raison du Covid, le club du Marana BeachTennis s'est vu demander par la Fédération d'organiser l'étape Insulaire du Tour 2020 sur nos installations de Tombulu Biancu à Furiani ce week-end des 22 et 23 août» explique Virginie Papaceit, trésorière du club et elle-même championne de la discipline.





A ce jour 18 équipes sont inscrites sur les tableaux hommes et dames en Bt 1000, 10 équipes inscrites sur les tableaux dames en Bt 1000 avec un niveau très homogène et 22 équipes en mixte sur le BT200.

Les champions de région «Jeunes» des années précédentes, concourront pour leur part dans le tableau adulte, une belle entrée en matière dans la cours des grands lors de ce BT1000.

Chez les hommes, beaucoup d'équipes régionales et peu d’équipes extérieures. Les têtes de séries du tournoi, Guillaume Leruste (Champion de France 2019) et Théo Irigaray (Champion du Monde 2018) et d'autres joueurs d'outre mer se sont en effet désistés au profit d'une étape sur le continent. Notons quand même chez les hommes: la présence du champion de Bretagne 2019 Thierry Lorcy, du champion de Guadeloupe 2018 et dirigeant du Gwadabeachtennis, William Breton et d'un des Champions de Corse, Jean-Baptiste Requier et de la paire vice-champion de Corse 2019, les frères Guilloux.

Chez les Dames, les quadruples championnes de Corse, Amandine Renault et Virginie Papaceit auront fort à faire face à de nombreuses équipes régionales challengeuses qui entendent bien leur disputer la suprématie de la discipline.





« Malgré le désistement de certaines équipes métropolitaines, on ne peut toutefois que se féliciter du nouvel engouement auprès de moniteurs de tennis locaux qui participent en grand nombre au tournoi, notamment l’entraineur régional de tennis Laurent Huet et la coordinatrice universitaire de la section tennis, Natacha Dellard. Et puis face à la demande chez les très jeunes, nous mettrons sans doute en place des animations beach pour les jeunes beachers en parallèle des initiations adultes » souligne encore V. Papaceit.





Ce tournoi sera aussi l'occasion de décerner le titre honorifique de "champion de région 2020", à la demande de la ligue, au cours d'un match entre les deux équipes 100% régionales les mieux classées du tournoi.

Les championnats régionaux ayant été annulés à cause du Covid. «Autres points positifs, l'engouement estival pour la pratique du beach tennis et la possibilité de participer à ce tournoi de fin de saison 2019/2020 qui ont dopé le nombre de licences FFT. Ainsi on semble se diriger vers nouveau record » se réjouit la championne corse.



Le tournoi débute ce samedi à 8h30, les finales étant prévues dimanche à partir de 17 heures.