L'épidémie de coronavirus est désormais une pandémie

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a donc déclaré ce 11 mars que l'épidémie du Covid-19, qui a contaminé plus de 120 000 personnes dans le monde depuis fin décembre, peut être considérée comme une pandémie. (épidémie à l'échelle mondiale)

Depuis plusieurs jours, la menace était estimée comme « très réelle ».



« Ce n’est pas seulement une crise de santé publique, mais une crise qui va toucher l’ensemble des secteurs — donc tous les secteurs et les individus doivent s’impliquer dans le combat » continue le directeur général de l’OMS. « Nous sommes ensemble pour mettre en place les choses justes et protéger les citoyens du monde. C’est faisable. »

« Nous avons appelé chaque jour les pays à prendre des mesures urgentes et radicales », a-t-il ajouté, « plusieurs pays ont montré que le virus peut être supprimé et contrôlé ».





« Dans les jours et les semaines à venir, nous nous attendons à voir le nombre de cas, le nombre de décès et le nombre de pays touchés augmenter », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse ce mercredi après midi.