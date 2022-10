L’épave du yacht Naughty Lux sortie de l’eau au large du désert des Agriates

Gisant à plusieurs dizaines e de mètres de fond, l’épave du Naughty Lux, petit yacht de 19 mètres sous pavillon monégasque qui s’était échoué le 7 juillet sur un haut fond dans le désert des Agriates, a été renflouée ces 18 et 19 octobre après une importante opération de relevage menée par la prefecture maritime de la Méditerranée qui a coordonné plusieurs moyens sur la pointe de Dalfinu.



Les débris de la coque disloqués en mer et sur terre ont été récupérés par les divers partenaires mobilisés notamment une équipe de la cellule anti-pollution de la base navale de Toulon, une équipe du groupe de plongeurs-démineurs de la Méditérranée (GPD Med), les plongeurs du parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate et la vedette Callisto de la direction de la mer et du littoral de Corse.



La majeure partie des débris immergés a pu être retirée des fonds de cette zone sensible du parc naturel. "Il s’agit principalement de la partie moteur, des réservoirs contenant encore des hydrocarbures et de nombreux débris (morceaux de coque, accastillage etc.) qui reposaient notamment dans les herbiers de posidonie." indique la préfecture de la Méditerranée dans un communiqué. Les déchets évacués par le BSAA Jason seront ensuite traités à Toulon par un chantier de déconstruction et de recyclage des bateaux agréé par l’APER (association pour la plaisance éco-responsable). "Cette opération contribue directement à la préservation de l’environnement marin dans un secteur sensible de la Méditerranée. En retirant de l’eau les débris de cette épave, c’est un risque d’atteinte majeure à l’environnement par pollution plastique et par dissolution lente de produits chimiques qui est ainsi évité." détaille le communiqué.



Compte tenu du "danger pour l’environnement" qu’elles représentaient, une opération de relevage de 26 batteries présentes sur le fond de la mer avait été réalisé le 21 juillet dernier par le bâtiment base de plongeurs démineurs (BBPD) Pluton. Cette opération sur le site du naufrage, avait permis de constater l’ampleur du sinistre. Le préfet maritime avait alors déposé une plainte pour atteinte à l’environnement à l’encontre du propriétaire qui avait également mis en demeure de renflouer l’épave.