L’école de Sisco ferme - et rouvre - après un cas de Covid-19 dans l’entourage d’un employé

Ce samedi 5 septembre la maire de Sisco avait pris la décision de fermer l'école à cause de la COVID 19 "par principe de précaution". En effet, une employée de l'école ayant été en contact avec un cas positif au coronavirus, la municipalité avait décidé de fermer l'école en attendant les résultats des tests qui devaient être réalisés ce matin sur les 6 employées municipales qui travaillent dans l'établissement scolaire.



"Les résultats des tests - annonçait la mairie dans un post Facebook - n'intervenant que mardi, décision a été prise de fermer l'école lundi. L'ouverture de l'école est prévue , à priori, jeudi 10 à partir de 7h00. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. D’autres cas pourraient conduire à de nouvelles mesures."



Les résultats des tests effectués par l'ARS sont arrivés plus tot que prévu et en fin de journée le directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Corse, Christian Mendivé, a confirmé à CNI que "les résultats de l’enquête ARS ont écarté tout risque de cas contact parmi les personnels de l’école. L’école sera bien ouverte lundi et accueillera tous les élèves."



Dans un post Facebook la mairie precise que "le personnel municipal étant absent, les garderies du matin et du soir ne seront pas assurées et la cantine sera fermée."