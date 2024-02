L'autre diner parisien qui met la Corse en vedette lundi 26 février

De quoi mettre l’eau à la bouche

Le menu va ainsi permettre aux convives de découvrir cette viande de choix, autour du fromage corse, du brocciu et du vin de l’île – des produits qui, eux, sont généralement mieux connus… Et c’est un chef corse, Alessandro Capone, désigné en 2019 meilleur Jeune Talent de France par le prestigieux Gault&Millau, qui a concocté les recettes destinées à mettre le vitellettu à l’honneur : « Le but, c’est de travailler le veau en trois façons pour exploiter le maximum de parties de la bête », explique-t-il. Ainsi, trois plats seront proposés : des tripettes à la clémentine AOP – « pour donner un ton un peu plus élégant à cette partie-là », précise-t- il. L’idée est de faire découvrir les abats qui sont peu connus du public : ils seront confits puis servis dans une coque de clémentines. Viendront ensuite les parties nobles, avec le filet, le quasi, la noix pâtissière, servies en croûte de noisettes de Cervioni. Enfin, les épaules et gigots qui seront confits, pressés, puis détaillés et caramélisés aux agrumes… De quoi faire venir l’eau à la bouche ! Les recettes seront mises en œuvre au Salon par des “meilleurs ouvriers de France”. Alessandro Capone qui tient, à Follelli, le restaurant I Fuletti, avait déjà travaillé le veau sous la mère pour la venue de Guillaume Gomez, à l’occasion d’un dîner offert à l’hôtel Les Mouettes d’Aiacciu : « Avec des petits pois sauvages et des cerises, en fonction de ce que la nature nous offrait à cette époque de l’année », précise-t-il. Le respect des saisons, c’est important pour ce chef dont l’ambition est « de contribuer à faire connaître les richesses de la faune et de la flore corses. Je suis un fervent défenseur des produits de l’île. Je ne travaille pratiquement qu’avec des produits corses. C’est une question à la fois d’économie locale et d’idéaux. Notre gastronomie n’a rien à envier à celle de la France, de l’Europe ou du monde ! Mon continent, c’est la Méditerranée. Et la Corse est au centre ! »



Au-delà des produits corses, la gastronomie de notre île

Car c’est la deuxième facette de ce grand dîner : « Il a aussi pour fonction de mettre en avant une nouvelle génération de chefs corses qui ont appris à travailler en revisitant les classiques de notre gastronomie, ajoute Joseph Colombani. Ce sont des chefs qui veulent travailler à partir de produits corses. » Une dizaine d’éleveurs motivés, de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, ont fourni les veaux pour le dîner. « On a fait abattre trois veaux vitellettu, précise Philippe Flori dont l’exploitation a fourni le plus grand nombre d’animaux. Ils voulaient une trentaine de kilos de pièces nobles, une trentaine également d’épaules et d’avant, une quinzaine de kilos d’abats et une vingtaine de kilos de pieds. Il leur fallait également cinq kilos de panzetta fraîche de cochon fermier et 2 kilos d’affinée : la panzetta provient de l’exploitation de ma femme, Casa Serena, à Cavru. Et pour finir, 500 grammes de feuilles d’olivier bio, de l’Ortu di San Ghjuva, à Cavru également. Nous avons préparé tout ça dans notre atelier et c’est parti au Salon par la Casincaise. »

L’éleveur se félicite de cette opportunité : « C’est une grosse porte qui s’ouvre pour nous. Ils veulent goûter la viande corse : c’est la concrétisation du projet que nous avons mis en route pour le vitellettu, avec la Chambre d’Agriculture. C’est quand même un salon international, le plus gros salon représentant des agriculteurs. L’opération peut nous ouvrir des portes sur de nouveaux marchés, avec l’occasion de valoriser cette viande qui a longtemps été délaissée, oubliée… Et puis, c’est notre patrimoine, nos recettes ! »





Un double enjeu

« L’enjeu de ce dîner pour l’agriculture corse est évident, explique Joseph Colombani. Mais il y a également un enjeu pour le tourisme : on sait qu’il y a toujours une dimension culinaire dans toute démarche touristique… Et si Guillaume Gomez connaissait déjà les produits corses, il ne connaissait pas forcément la nouvelle gastronomie corse ! Dans le monde entier, les produits corses sont connus. Mais il faut franchir une étape supplémentaire : au-delà des produits, faire connaître notre gastronomie. Alors rien de mieux, comme tremplin, que ce grand dîner, avec sa dimension internationale. »