L'augmentation du budget des armées annoncée par Macron inquiète Per a Pace

Sur fond de retour de la guerre en Europe depuis l'invasion russe de l'Ukraine il y a près d'un an, le Président Emmanuel Macron a promis le 20 janvier aux armées un budget de 400 milliards d'euros sur sept ans dans le cadre de la future loi de programmation militaire (LPM), soit un tiers de plus que la précédente. "La loi de programmation militaire traduit les efforts du pays en faveur de ses armées" et "ces efforts seront à proportion des dangers, c'est-à-dire considérables", a annoncé le chef de l'État lors de ses voeux aux armées, sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, en assurant que les armées disposeraient au total de 413 milliards d'euros entre 2024 et 2030, en tenant compte de recettes extrabudgétaires. "Nous devons avoir une guerre d'avance" pour "être prêts à des guerres plus brutales, plus nombreuses et plus ambiguës à la fois", a commenté le président devant un parterre de hauts gradés. Cette loi très attendue, alors que la guerre en Ukraine a mis en lumière des faiblesses dans le dispositif militaire français, va ainsi poursuivre l'effort financier massif dans l'outil de défense après une LPM 2019-2025 de 295 milliards d'euros, qui avait mis fin à des années de coupes budgétaires dans les armées. La LPM, dont la nouvelle enveloppe budgétaire sera toutefois tempérée par l'inflation et l'explosion des coûts de l'énergie, devrait être soumise au vote du Parlement d'ici l'été.



De vives inquietudes

Dans un communiqué diffusé ce samedi 28 janvier Per a Pace s'alarme des annonces faites par Macron sur l'augmentation considérable des dépenses militaires de la France dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030. "C'est un budget de guerre qui se prépare, alors que les services publics tels que la santé, l'éducation, la culture, l'énergie... sont en pénurie financière et humaine." lit-on dans la note.



L'association est donc inquiétée "des dangers de guerres qui menacent aujourd'hui de plus en plus le monde. Une spirale infernale semble se mettre en place et tient à rappeler sa position de toujours : la guerre n'est jamais une solution et à la force des armes il faut substituer la force du dialogue et de la diplomatie." Nous tenons à rappeler notre opposition totale à l'arme nucléaire, coûteuse et dangereuse et nous militons pour son interdiction totale sur la planète.



Le conseil d'administration de l'association rappelle que dans les années 1960 la Corse "a su se rassembler majoritairement et au delà des clivages politiques, pour la Paix et contre les essais atomiques envisagés, par le gouvernement de l'époque, dans le massif de l'Argentella, entre Galéria et Calvi. Et puis plus près de nous, dans la première décennie des années 2000, Per a Pace a mené une intense campagne politique pour le démantèlement de la base nucléaire américaine installée à une quinzaine de kilomètres des côtes de la Corse sur l'île de la Maddalena en Sardaigne."



En s'associant au communiqué du Mouvement de la Paix qui dénonce "la gabegie financière de cette loi de programmation militaire en atteignant un niveau inégalé avec 413 milliards d’euros en six ans" Per a Pace indique que l'association participera à toutes initiatives pour faire valoir le droit à la Paix et participera aux journées mondiales d’action contre la guerre les 24 et 25 février 2023.